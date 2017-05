Zlín má pohár a je v euforii. Budeme oslavovat do rána, ujistil bek Matejov

Největší zážitek v kariéře. Bezpochyby. To platilo pro Róberta Matejova a naprostou většinu jeho spoluhráčů. Slovenský bek byl jedním z hrdinů finále MOL Cupu, na lajně vystřihl jeden ze svých excelentních výkonů. Když byl v tísni, zasekl balon a vyvezl ho. Borec, o kterého je zájem v lize, ale včerejší megaúspěch klubu ho nejspíš ukotví v kádru Fastavu.

Budete hrát Evropskou ligu za Zlín?

„Smlouva mi končí až v prosinci. První debaty s vedením už proběhly, nic konkrétního z toho zatím nevyplynulo. Vyřešíme to až po sezoně, kdy bude víc prostoru. Uvidíme, k čemu dospějeme. Na podzim budeme hrát Evropskou ligu a určitě nyní neplánuju odchod. Ve Zlíně jsem pět let, vybojovali jsme postup z druhé ligy a teď jsme vyhráli MOL Cup. To je fantazie, chci si to tady užít.“

Měli jste před sezonou plán dostat se do evropských pohárů?

„To určitě ne. Minulou sezonu jsme zakončili velmi špatně a do nové jsme vstupovali s tím, že chceme hrát ve středu tabulky. V poháru jsme šli zápas od zápasu. Porazili jsme doma Spartu, otočili zápas v Liberci a pak jsme vyhráli na Slavii, což nikdo nečekal. Dostali jsme se do finále a proti druholigové Opavě už jsme o tu příležitost nechtěli přijít. Snažili jsme se ze všech sil, aby to vyšlo. Ale určitě to nebylo jednoduché. Po gólu jsme se zatáhli a oni nakopávali míče na útočníky, kteří dokázali vyhrávat hlavy. Obávali jsme se až do konce. Vytrápili jsme se. Ale vyhráli jsme a dnes oslavujeme. Užijeme si to do rána.“

Věřili jste si před utkáním?

„Naše poslední výsledky i herní projev v lize byly hrůza a děs. Ale dnes jsme se semknuli, každý si uvědomil, o co se hraje a podle toho k tomu přistoupil. Podali jsme stoprocentní výkon. Všichni jsme šli nadoraz svých sil. A stačilo to. Já osobně jsem cítil takovou euforii, že bych mohl odehrát ještě třetí poločas.“

Umíte si představit Zlín v Evropské lize?

„Každý hráč se chce posouvat a chce si zahrát top zápasy. Nejsme žádnou výjimkou. Náš stadion se nejspíš nestačí včas zrekonstruovat, možná se vrátíme do Olomouce. Asi nám to tady vyhovuje.“ (úsměv)

