Kemp fotbalistů bez angažmá sleduje i Horváth. Dorazit má i Lukáš Droppa

Už pošesté se koná kemp pro fotbalisty bez angažmá, který organizuje Česká asociace fotbalových hráčů. Do Kunic u Prahy dorazili například bývalí ligoví hráči Jan Štohanzl, Tomáš Borek či Martin Klein a připojit by se měl i nedávný reprezentant Lukáš Droppa.

Fotbalisté, kteří si hledají klub, v Kunicích trénují pod vedením prezidenta Unie českých fotbalových trenérů Vernera Ličky, jemuž pomáhají syn Marcel či bývalí hráči Sparty Jiří Novotný a brankář Jaromír Blažek. Podle pořadatelů měl za fotbalisty bez angažmá přijet i reprezentační kouč Karel Jarolím, který ale nakonec nedorazil.

Hráči si zpestřili tréninky nedělním přípravným zápasem s Vlašimí, ve středu je čeká utkání s dalším druholigovým týmem Příbramí, o víkendu s třetiligovým Vyšehradem a vrcholem bude mezinárodní turnaj FIFPro. Za fotbalisty bez angažmá o víkendu dorazil i nový kouč druholigového Sokolova a plzeňská legenda Pavel Horváth.

"Pavel se byl podívat na jednoho levého obránce. Má o něj zájem, tak uvidíme. Protočilo se nám tady zatím asi 24 nebo 25 hráčů a nabídku má šest kluků. Filip Hlúpik už včera odjel, našel si angažmá v Polsku," řekl novinářům sportovní ředitel ČAFH Dominik Rodinger.

ČAFH letos dostala konkurenci v podobě Hráčské fotbalové unie. Ta vznikla v únoru a má zatím 190 členů, zatímco ČAFH registruje 1400 členů. Někteří fotbalisté přešli k nově vzniklé hráčské asociaci.

"Tomáš Hübschman nebo Matúš Kozáčik. Mně to nevadí. Každý na to má svůj pohled. Kdo aspoň nějakým způsobem trošku přemýšlí, ví, jak to funguje," podotkl Rodinger.

Fotbalová asociace ČR jedná jen s HFU, s ČAFH vloni ukončila spolupráci. "Komplikace to asi nějakým způsobem je, ale vztah FAČR vůči nám byl chladný. Moc se toho nezměnilo. Moc si přeju, aby se v blízké budoucnosti vztahy narovnaly. Není tu nikdo, kdo by chtěl český fotbal ničit. My jsme tu, abychom chránili hráče. Stojím si za tím, že naše práce je dlouhodobá, databáze 1400 členů není náhodou," dodal Rodinger.