Srbové ze Sparty o Crvené Zvezdě: Jsou to fanatici, říká Vukadinovič

Ruce na srbské mistrovské trofeji se v posledních pěti letech hezky pravidelně střídají. Ale vždycky jsou bělehradské. Nejdřív Partizan, pak Crvena Zvezda, pak zase Partizan, Crvena Zvezda, a Partizan… Spartu teď čeká právě vicemistr ze srdce Balkánského poloostrova.

Tedy pouze v případě, když využije svou výhodu, kterou si nahrál v prvním zápase druhého předkola Evropské ligy. Venku na hřišti Irtyše Pavlodar remizoval 1:1.

„Myslím si, že srbský klub je kvalitnější a navíc má k dobru pozitivní výsledek z venkovního zápasu. Podle mě v domácím prostředí vyhrají a podívám se domů,“ řekl pro sparta.cz Vukadin Vukadinovič.

Srbský záložník právě z Bělehradu pochází. Vyrůstal v menším klubu Hajduk, z něj se pak přes druholigové Táborsko dostal do Česka. V balkánské metropoli má pořád rodinu, pravidelně se tam vrací. „Teď jsem tam chvíli byl, ale bylo by fajn se podívat domů zase takhle brzy,“ těší Vukadinoviče.

Doma by sice proběhlo srdečné setkání nejbližších příbuzných, jenže na stadionu ani omylem. „Byl by to hodně nepříjemný soupeř. Hraje na stadionu pro padesát tisíc diváků a bylo by určitě vyprodáno. Jsou to fanatici a určitě by vytvořili bouřlivou atmosféru, byl by to zážitek,“ varuje před bělehradským peklem.

Jen na okraj, třeba před dvěma roky vyhlášené městské derby mezi Crvenou Zvezdou a Partizanem odskákali od více než čtyřicetitisícového davu fanoušků i policisté, kromě klasických dělbuchů a bengálských ohňů vzduchem létaly kameny a cihly. Policii trvalo skoro hodinu, než šílené chuligány zpacifikovala, přitom ve svých řadách napočítala 31 zraněných příslušníků. A 41 fanoušků šlo do basy.

„Ale pokud by došlo na zápas s nimi, věřím, že bychom uhráli dobrý výsledek a postoupili,“ doufá Vukadinovič. Ten ale nejdřív musí třetí předkolo stihnout.

Hraje se 27. července a odveta hned další týden, záložník má ovšem podvrtnutý kotník. Odhad je, že se dá dohromady asi za čtrnáct dnů. To je jen tak tak.

Tak by srbskou stopu ve Spartě zastoupil aspoň Srdjan Plavšič, který na Letnou v létě přestoupil právě z Crvené Zvezdy.