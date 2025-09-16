Dohrávky s „dírou“ v pravidlech: Baník a Artis nasadí torzo. Scestné, zlobí se kouč
Nepříjemná „díra“ v soutěžním řádu zásadně ovlivní dohrávky první a druhé fotbalové ligy. Negativně ji pocítí hlavně Baník Ostrava a Artis Brno, které nebudou moci proti Teplicím, resp. Chrudimi využít hromadu hráčů. Nejde jen o to, že nesmějí nasadit posily zaregistrované po termínu nedohraného utkání. Samozřejmě nemůžou nastoupit ani ti, co už mezitím odešli. A hlavně: pokud se trenér rozhodne pro změnu v základní sestavě oproti červenci, daného borce už nesmí v zápase použít ani na minutu! „Je to nesmysl,“ kroutí hlavou kouč Jiří Chytrý.
Druholigový Artis půjde do dohrávky 1. kola s Chrudimí, kterou 21. července ukončila průtrž mračen, od 32. minuty a stavu 0:0. Jeho sestava bude mít k ideálu daleko. Kouč musí vynechat posily Beauguela, Koska i Harazima. Plus tehdejší náhradníky Dziubu se Sokolem, kteří už v klubu nejsou. Zároveň by trenér rád udělal oproti tehdejší startovací jedenáctce pár změn. Ovšem to by znamenalo, že dotyčného už nebude moct v utkání použít. Velké dilema.
Každopádně na tribuně s určitostí zůstanou poslední tři nováčci, kteří přitom hned získali místo v užší rotaci. „Nevěděl jsem to,“ přiznal pravý bek Štěpán Harazim, jenž dorazil na konci přestupního termínu z Hradce Králové a v sobotu proti Spartě B (5:0) zapsal povedenou premiéru v brněnském dresu. „Dozvěděl jsem se to pár dní předem. Radši bych byl v úterý na hřišti,“ posteskl si.
Za téměř dva měsíce se logicky stala v kádru Artisu spousta věcí. Třeba se vyměnili brankáři. Před Tomášem Vajnerem dostává po uzdravení přednost Tomáš Holý. Jenže když ho dá Chytrý do brány i v úterý, Vajnera si „odstřelí“ i z lavičky. „Sportovní forma se za tu dobu samozřejmě mění. Přijde mi to pravidlo úplně scestné. Chápal bych, kdyby se hrálo další den, ale tady jde o dva měsíce,“ zdůrazňuje Chytrý.
A teď si vezměte, kdyby klub během té doby deset hráčů prodal a deset koupil. Pak by neměl ani s kým hrát…
Hapal asi sáhne do béčka
Podobně je na tom ostravský Baník, jehož čeká ve středu dohrávka druhého kola Chance Ligy s Teplicemi (z 27. července). Jeho výhoda je, že duel rozjede od 25. minuty při vedení 1:0. Bránit výsledek bude slátaný tým bez noviců Kričfalušiho, Planky, Musaka a Plavšiče. Na jiných adresách už jsou hvězdy Ewerton, Šín, Rigo a Prekop, na marodce Kohút s Kubalou, nejistý start hlásí Almási a s angínou laborující Boula, do role nepotřebného se dostal Řek Kornezos.
„Jirka Boula má v těle nějaký zánět a nebyl schopný nastoupit. Uvidíme, jak to bude vypadat ve středu. Byli jsme trochu okleštění, Laco Almási také nebyl stoprocentně fit, protože trénoval poslední dva tři dny. Ve středu by ale mohl být připravený,“ popisoval trenér Slezanů Pavel Hapal po porážce 0:2 s Libercem.
Otazník chvíli visel nad záložníkem Dennisem Owusuem, vyloučeným v závěru zápasu se Slovanem. „Nevím, jak je to s tou červenou kartou, protože z Teplic hráč dostal také červenou kartu, tu si odseděl, a v dohrávaném utkání může hrát. Dennis asi bude v trestu, i když disciplinární komise zasedá až ve čtvrtek.
Nejspíš nebude moci nastoupit, takže budeme o dalšího hráče méně. Když k tomu připočítám Boulu, Kohúta, Kubalu, odchody i hráče, kteří po příchodu nemohou hrát, je mi jasné, že budeme okleštění. Počkáme, jak dopadne zápas béčka v Opavě, a asi sáhneme po některých hráčích, abychom kádr pro ten zápas doplnili,“ řekl Hapal.
Podle informací iSportu však Owusu bude moct naskočit, čímž se vzhledem k tomu, že figuroval v základní sestavě proti Teplicím už v červenci, zvyšují jeho šance na start v zahajovací jedenáctce i nyní. To samé platí pro Lischku, Munksgaarda, Kpoza nebo Zlatohlávka. Týká se to i stopera Kornezose, ale u něj už není příliš pravděpodobné, že by výrazněji zasahoval do dění v užším kádru áčka. To by musela nastat ještě větší kalamita než v současnosti...
Řecký obránce nastoupil za ostravské béčko v pondělní dohrávce 9. kola Chance Národní Ligy na hřišti Opavy. Z rezervy je naopak v Hapalově kádru připraven osmnáctiletý Jiří Míček.
Chrudim a Teplice pravidla o dohrávkách příliš nepocítí, neboť jejich kádr neprošel od července tak výraznými změnami. Využijí oslabení favoritů?
Jak Baník nastoupil proti Teplicím v červenci:
Holec
Kornezos - Lischka - Pojezný
Munksgaard - Boula - Rigo - Kpozo
Owusu - Šín
Zlatohlávek
Jak by Baník mohl nastoupit ve středu:
varianta 4-1-4-1:
Holec
Munksgaard - Frydrych - Lischka - Kpozo
Tiéhi
Owusu - Boula - Frýdek - Holzer
Zlatohlávek
varianta 3-1-4-2:
Holec
Frydrych - Lischka - Pojezný
Tiéhi
Munksgaard - Frýdek - Boula - Kpozo
Owusu - Zlatohlávek