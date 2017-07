Krmenčík: Měli jsme si výhru pohlídat, snad bude Rumuny v Plzni čekat peklo

Jste spokojeni s remízou?

„Byl to těžký zápas. Chtěli jsme tady vstřelit gól. Jsme rádi, že se nám povedly dva góly. Dali jsme poměrně rychlou branku a měli si to asi pohlídat. Je škoda, že jsme dvakrát inkasovali. Ze standardky to trefil dobře a při druhém to asi Limba (David Limberský pozn. red.) tečoval, jemu to spadlo přímo na hlavu a dal to na přední tyči skoro do prázdné branky.“

Nemáte obavy, že může být výsledek pro odvetu zrádný?

„Bojíme se, ale je to pro nás dobrý výsledek, a jestli za námi budou stát fanoušci a všichni lidé v Plzni, tak si myslím, že je dáme. Myslím, že se můžeme rovnat i s těmi nejvyššími. Dnes jsme drželi balon, chvílemi jsme byli i lepším týmem. Hrát se dá s každým, ale dnes jsme ukázali charakter a bojovali do poslední chvíle. Byl to náš první zápas sezony, oni už hráli asi dva.“

Už loni se vám osobně v Rumunsku střelecky dařilo, věřil jste, že se to bude opakovat i letos?

„Hrál jsem tu dvakrát a dal dva góly, takže asi se mi tady daří. Byl to takový klasický gól. Odstavil jsem si obránce a pak už jenom trefil bránu.“

Co jste říkal na bouřlivou atmosféru?

„Bylo tu něco přes 30 tisíc diváků, ale doufám, že v Plzni dorazí také plný stadion a fanoušci vytvoří soupeři peklo.“