Slávista Rotaň je v Bělorusku jako doma. Jsou to naše děti, říká

Ve své kariéře zamířil Ruslan Rotaň do Běloruska počtvrté. „Bylo to s mládežnickými výběry Ukrajiny,“ vybavuje si. S dorozuměním žádné potíže neměl. „Moje matka pochází z Černigorské oblasti, která leží blízko běloruských hranic. Místní nářečí je velmi podobné. Na ulici jsem rozuměl všemu, co lidé říkají,“ vzpomíná. „Byly to však jen sportovní výlety, zemi jsem si prohlédnout nestihl,“ zalituje. Čas nebude mít ani tentokrát.

Se Slavií přiletěl do Borisova uchránit pražskou výhru z prvního utkání třetího předkola Ligy mistrů 1:0. V duelu měl se svými spoluhráči nad soupeřem výrazně navrch, litovat ovšem mohl velkého množství zazděných šancí, kvůli nimž ustrnul výsledek na nejhubenějším možném rozdílu.Proslýchá se, že jeho velkým koníčkem je sbírání dresů soupeře. „Já ne, to otec Petr, ten má tu sbírku. A docela velkou. Fotbal hrával léta za poltavskou Vorsklu. Po mně nyní jen chce, abych sehnal další kousek do této skvostné kolekce,“ vysvětluje, jak to chodí.

S kým si vymění dres po utkání s Borisovem, dosud neví. „Nemám to přesně určeno, že bych si někoho vyhlédl předem a dohodl se. Počkám, jak to vyjde, s kým se budu na hřišti nejvíc střetávat, kdo mi bude sympatický,“ netrápí se nijak tímto rodinným úkolem.Dobře si uvědomuje, jak je zápas v Borisovu pro vývoj sezony důležitý, jakou tvoří výraznou hranici mezi úspěchem a propadákem. „BATE je silný soupeř, má několik výrazných osobností a především dokázal nasbírat kolektivní výsledky,“ hodnotí protivníka. „Dosáhl toho v nedávné minulosti hodně,“ připomíná.

Na mysli má rozhodně čtyřnásobnou účast v základní skupině Ligy mistrů během posledních šesti sezon. Další výrazný otisk do běloruské fotbalové historie dělá BATE v domácí soutěži, v níž trůní v panovnickém křesle nepřetržitě už jedenáct sezon.



Mnohonásobný ukrajinský reprezentant, kapitán týmu, účastník mistrovství Evropy i světa se však před těžkými výzvami nepoloží. „Nezkoumám, kdo je favorit a kdo ne, to se musí prokázat na hřišti,“ odhaluje své fotbalové krédo. „Před každým střetnutím jsou šance obou týmu vyrovnané: 50:50.“



Bývalá dlouholetá opora Dněpropetrovsku, která se zkoušela tři sezony prosadit i ve věhlasném Dynamu Kyjev, se zatím jako jedna z velkých letních posil ve Slavii slušně uchytila. Trenér Jaroslav Šilhavý našel Rotaňovi místo ve středu zálohy vedle Josefa Hušbauera a odtud zřejmě bude pomáhat „sešívaným“ i v dnešní odvetě.