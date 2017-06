MATEMATIKA: Slováci si výhrou řekli o postup, co potřebují Češi?

Postup z prvního místa

Ideální scénář? Samozřejmě první místo. I to je pro českou reprezentaci ve hře, ačkoliv spíše v teoretické rovině. Svěřenci Vítězslava Lavičky by museli bezpodmínečně porazit Dánsko a doufat, že Itálie vyhraje nad Německem. Tím by vznikla situace, kdy by se Češi, Němci a Italové seřadili na šesti bodech.

Jako první by rozhodovaly body ve vzájemných zápasech, tady by to byla jasná plichta. A tak by přišlo na řadu skóre ze vzájemných zápasů. Češi ho už znají, mají 3:3. Němci jsou zatím na bilanci 2:0 (výhra nad Českem), u Italů je to 1:3 (prohra s Českem).

Protože se bavíme o situaci, kdy Itálie nad Německem zvítězí, záleželo by na konkrétním skóre z jejich zápasu. Možnosti je několik. Pokud by Itálie vyhrála 1:0, nejlepší skóre ze vzájemných zápasů by měli Němci (2:1), Češi by byli druzí. Kdyby to bylo 3:0 a víc, nejlépe by na tom byla Itálie, Češi by opět zůstali hned za ní a Němci by na turnaji skončili.

Zajímavá situace by vznikla ve chvíli, kdy by se dva týmy sešly na stejném skóre. To by nastalo například v případě výhry Itálie nad Německem 2:0 (Itálie a Česko by měly skóre 3:3 a rozdaly by si to o první místo, Německo by bylo ze hry), nebo při triumfu Italů 3:1 (Česko a Německo by měly skóre 3:3 a rozdaly si to o druhé místo, Itálie by byla první).

Po rozdílu ve skóre ze vzájemných zápasů rozhoduje počet vstřelených branek z těchto duelů. Ve výše uvedeném příkladu (výhra Itálie nad Německem 2:0), by měli Češi a Italové tři vstřelené góly a Němci dva. Ti by tak šli z kola ven. A znovu by se opakovala předcházející procedura, už jen mezi Itálií a Českem. Vzájemný zápas by v tu chvíli měli Češi lepší a první místo by bylo jejich.

A právě tohle je jediná možnost, jak mohou být Češi ve skupině první. Tedy výhra Itálie nad Německem 2:0 a výhra Čechů jakýmkoliv poměrem nad Dánskem.

A co ve chvíli, kdy by měly týmy shodně bodů ze vzájemného zápasu a sešly by se na shodném skóre včetně počtu nastřílených gólů? To by rozhodovala disciplína. Za červenou kartu se udělují 3 body, za žlutou 1 bod a za červenou po dvou žlutých opět 3 body. Kdo by „získal“ méně bodů, postoupil by. Jinými slovy, radoval by se slušnější tým.

A kdyby nastala opravdu ojedinělá situace, že by i po tomto hledisku na tom byly dva týmy shodně, přišla by na řadu poslední možnost. Pro Čechy v tomto případě krutá. Rozhodoval by totiž koeficient UEFA pro los základních skupin. A tam jsou Češi horší než Německo i Itálie.

Postup z druhého místa

Po čtvrtečních zápasech skupiny A je jasné, že postup z druhého místa zajistí jen šest bodů. To pro český tým znamená jediné – zvítězit nad Dánskem. Už teď je jasné, že na to, aby v případě druhého místa skončili Češi nad Slovenskem a zajistili si postup, musí vyhrát minimálně 3:0.

Napodobit vítězství Slovenska nad Švédskem by však nemuselo stačit, protože to má jeden háček. V případě rovnosti bodů rozhoduje postupně rozdíl ve skóre, nastřílené góly, disciplinární tresty a koeficient před startem turnaje.

A českému týmu by mohl zkomplikovat situaci zejména bod číslo tři. Lvíčata by totiž proti Dánům v případě vítězství 3:0 nesměla dostat ani jednu žlutou kartu, protože aktuálně mají stejně jako Slováci po čtyřech žlutých kartách.

V disciplinárním hodnocení se dává za žlutou kartu bod a za červenou tři. Pokud Češi žlutou kartu dostanou, musí dát minimálně čtyři góly a zvítězit o tři branky (např. 4:1, 5:2 atd.), čímž by díky vyššímu počtu nastřílených branek slavili postup oni.

Vše ale mohou už v pátek zamotat Portugalci a je dost pravděpodobné, že to také udělají. Proti Makedonii budou plnit roli velkého favorita a už teď ví, že musí nastřílet minimálně čtyři góly a zvítězit o tři branky. Ze všech tří adeptů mají totiž nejhorší disciplínu (sedm bodů za čtyři žluté a jednu červenou), proto potřebují mít více nastřílených branek, než dalo Slovensko.

Pokud by se to Portugalsku podařilo, pak by mohli slovenští fotbalisté balit, zatímco Portugalci by čekali na výsledek posledního utkání Česka s Dánskem. V něm by český tým musel minimálně napodobit výsledek Portugalců.

