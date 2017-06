Slováci Lavičku nepotěšili. Ale Hapalovi jsem pogratuloval, říká kouč

PŘÍMO Z POLSKA | Společně se svými kolegy seděl u televize. To, co viděl, mu žádnou radost neudělalo. Trenér české jednadvacítky Vítězslav Lavička si nenechal ujít čtvrteční duel evropského šampionátu v Polsku, ve kterém Slovensko rozebralo Švédsko 3:0. Pro jeho tým to znamená jediné. Dány musí v sobotu sestřelit minimálně stejným rozdílem. Jinak se semifinálová brána uzavře. „Musíme odehrát ten nejlepší možný zápas,“ uvědomuje si Lavička.

Slováci vás nepotěšili, že?

„Čtvrteční zápas Slovenska jsme sledovali, i kluci. Je to realita. Samozřejmě jsem poslal Pavlovi Hapalovi gratulaci, ale pro nás to v tuhle chvíli je další komplikace na naší cestě za postupem ze skupiny. Nejpodstatnější pro nás je, abychom si uhráli zápas, vyhráli co největším rozdílem. Pak uvidíme, jak to vyjde.“

Dánsko už o nic nehraje. Může to být výhoda?

„Soupeř má náš obdiv, i když první dva zápasy prohrál. Očekáváme těžké utkání. Dánský tým bude bojovat o dobrý výsledek, chce skončit turnaj úspěšně.“

Jak se jde do zápasu s vědomím, že i výhra 2:0 je málo?

„Chceme ho vyhrát, to je jasné. Je potřeba vidět to, že tady Dánsko sice nebodovalo, ale kvalitu má. Když jsme si analyzovali jejich hru, umí být nebezpeční směrem dopředu. Nemůžeme bezhlavě otevřít hru a nabídnout jim šance na případné skórování. Útočit je potřeba, ale nesmíme zapomínat na druhou stránku.“

Potřebujete být produktivní, ale ofenzivním oporám v čele s Janktem a Černým se zatím nedaří. Jak velká je to komplikace?

„To byla jedna z hlavních otázek, kterou jsme probírali s trenérským štábem. Máme připraveny určité varianty, abychom zachovali tvář a kladli větší důraz na útočnou fázi. Uvidíme.“

720p 360p REKLAMA Lavička pustil Schicka do Turína. Pomůže mu to ve výkonech, hlásí • VIDEO iSport TV

Platí, že od výše zmíněných hráčů čekáte víc?

„Je to pravda, ale navážu na náš poslední zápas proti Itálii, kdy jsme vstřelili tři branky. To je velmi dobrá vizitka. Pevně věřím, že výše výsledku proti Itálii nám pomůže i směrem k sobotnímu zápasu s Dánskem. Patrik Schick čeká na svojí trefu, máme tu další ofenzivní a šikovné hráče. Věřím, že to ukážou v pravý čas.“

Jaký je status Antonína Baráka a Stefana Simiče?

„Tonda Barák má svoje svalové zranění podle toho, co ukázala lékařská vyšetření, v pořádku. Byl v plném tréninku, naskočil do části zápasu proti Německu. Pak si v tréninku začal stěžovat na bolest v oblasti stehenního svalu, to byl hlavní důvod, proč jsme ho nenasadili do předešlého zápasu. Stefan Simič měl drobný zdravotní problém, kdy mu soupeř přišlápl palec na noze, měl bolestivě zraněný nehet. Věnovali se mu lékaři, na zápas je připravený.“

720p 360p REKLAMA

720p 360p REKLAMA Souček: Že jsem byl vyhlášen nejlepším hráčem? Třešnička na dortu • VIDEO iSport TV