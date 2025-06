Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia oznámila další posilu, Haraslín o zájmu Slovanu

Youssoupha Sanyang se stává novou posilou Slavie Praha. Devatenáctiletý křídelník z Gambie přichází ze švédského Östers IF a v Edenu podepsal smlouvu až do června 2030. V éře trenéra Trpišovského jde už o desátého hráče, kterého „sešívaní“ přivedli ze Skandinávie.

Sanyang vnímá přestup do Slavie jako důležitý krok ve své kariéře. „Hraju na obou křídlech, někdy i na desítce. Rád dribluju, běhám a centruju na spoluhráče,“ popisuje svůj styl hry. V aktuální sezoně švédské ligy nastoupil za Östers IF do deseti utkání a zaznamenal dvě asistence. Přestože se jeho tým pohybuje ve spodních patrech tabulky, Sanyangův individuální potenciál zaujal slávistické vedení natolik, že věří v jeho další růst pod vedením realizačního týmu v Edenu.