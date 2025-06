Reprezentant Zorvan o sezoně snů: Našel jsem si pomocníka Holeše. Zůstane v Sigmě?

Prošel Hradcem, Příbramí, Karvinou, protloukal se na hraně první fotbalové ligy. Filip Zorvan (29) zamířil k vrcholu až ve chvíli, kdy se přehoupl do druhé fáze kariéry. Reprezentační pozvánka dává jeho sezoně v Sigmě punc naprosté výjimečnosti, vedle zisku MOL Cupu si užívá další splněný sen. „Jako pomocníka jsem si našel Tomáše Holeše, kterého dlouho znám z Hradce,“ vtipkoval odbarvený blonďák a veselý bavič, což dokázal i při výjezdu Ligy naruby do Olomouce.

Ivan Hašek se svým štábem vybral Filipa Zorvana mezi ofenzivní hráče, kteří se pokusí splnit náročnou reprezentační misi s Černou Horou (v pátek v Plzni) a v Chorvatsku (v pondělí v Rijece).

Technicky vytříbený a chytrý fotbalista si o nominaci řekl výtečnou sezonou v Olomouci korunovanou ziskem MOL Cupu. Zorvan se při oslavách fotil s pohárem v posteli ve stylu Lionela Messiho, Spartu pomohl ve finále zlomit dvěma góly.

„Před sezonou bych rozhodně nečekal, že se tohle může stát,“ připustil Zorvan, když podle tradice jako reprezentační nováček seděl hned první den srazu před novináři. „Vážím si toho, že se to podařilo, je to pro mě životní šance. Je neuvěřitelné, že mě to potkalo, čím jsem si musel projít. Každý fotbalista sní o reprezentaci. Vážím si toho, že tady mohou být,“ dodal skromně.

Při dalších dotazech se už víc rozparádil, rozesmíval i vedle sedícího Adama Hložka. Věkově výrazně mladšího, dle reprezentačních zkušeností ale mnohem ostřílenějšího mazáka. „Gratulací jsem dostal hodně, ozývali se třeba i bývalí trenéři z menších klubů, kterými jsem prošel. Nejvíc mě potěšila přání od členů rodiny. Řekl jsem o tom dopředu jen našim a manželce, nikdo další to nevěděl. Po oznámení nominace se mi ozvala i babička, to mě potěšilo,“ přiznal Zorvan.

V Olomouci ještě nepodepsal

V mládežnických výběrech se naposledy mihl před devíti lety, kdy odehrál jeden zápas za dvacítku. Až nyní se vyšvihl do reprezentační formy pro áčko, prakticky celou sezonu táhl Olomouc. Nervozitu před prvním srazem se Součkem a spol. přirozeně vnímal.

„Premiéru jsem zažíval minulý týden na dobrovolných trénincích na Strahově. Když jsem cestou seděl v autě, klepal jsem se, ale pak už to byly super pocity. To dneska potvrzuji, je tady skvělá parta,“ líbilo se rodákovi z Nového Města nad Metují. „Kluci mi to ulehčují. Našel jsem si pomocníka Tomáše Holeše, kterého znám dlouho z Hradce. Se vším mě tady na reprezentaci seznamuje, pro mě bylo důležité najít takového parťáka.“

Platí, že v Sigmě po zisku MOL Cupu jako volný hráč končí, ačkoliv trenér Tomáš Janotka v nadsázce plánoval, že ho při oslavách zisku domácího poháru opije a pak ho donutí podepsat nový kontrakt. „To první se mu podařilo, to druhé ne, v Olomouci jsem nepodepsal,“ smál se Zorvan. „Nechávám to plynout a uvidím, jak se to vyvine. Momentálně nevím, co se mnou bude, taky bych to chtěl vědět. Řekli jsme si s manažerem, že to budeme řešit až po srazu. Sedneme si a v klidu to vyhodnotíme, nechceme nic uspěchat. Čekáme, co se může ještě objevit,“ naznačil s tím, že by rád vyzkoušel své první zahraniční angažmá.