Rozdrtili Spartu 14:1 a slaví titul. Žáky Bohemians vede nečekaná trenérská dvojice

Fotbaloví Klokani oslavují titul. Bohemians ho dosáhli v české žákovské lize do 12 let suverénní výhrou 14:1 nad Spartou. Mistrovskému týmu na lavičce pomáhají dva známí trenéři – internacionál David Jarolím a Petr Frňka, někdejší kouč Baníku Ostrava. Oba mají v kádru své syny.

Vrátily se snad osmdesátky? Zatím ještě ne, ale z reproduktorů hned za čárou mládežnického hřiště Bohemians se linuly slavné klubové chorály a hráči zelenobílého týmu letěli na plochu slavit titul. Výběr vršovického klubu do dvanácti let právě rozdrtil kombinovaný tým Sparty 14:1 a za chvíli už chlapci křepčili s pohárem.

„Je to dětská soutěž. Je to fajn pro kluky, je to hezká sezona,“ hodnotil trenér Petr Frňka. „Teď je to stejně o tom, aby z nich vyrostli dobří, slušní kluci a šikovní fotbalisti. Když takhle budou úspěšní v devatenáctce, bude to mít tu správnou váhu.“

Frňka má za sebou nadějnou kariéru v profesionálním fotbale. S kolegou Romanem Nádvorníkem pracoval v Příbrami či na Žižkově, trénoval v Táborsku a na jaře 2015 taky v Baníku Ostrava. Dnes pracuje jako manažer hotelu a fotbalu se věnuje ve volném čase. K ruce má bývalého reprezentanta a dlouholetého hráče bundesligy Davida Jarolíma.

„Je skvělé mít tady takového kolegu, který na to může mít i jiný pohled než já, což je vždycky dobře. Vzhledem k tomu, že mám své občanské povolání, které je číslo jedna, je fajn, že když tady nejsem, je tady někdo, kdo má ten vhled velice kvalitní. Oba dva tady máme v ročníku děti, což je přidaná hodnota,“ usmívá se Frňka.

Jarolím: Těší mě, že fotbal žerou

Jarolím má v týmu svého syna Lucase, na něhož se chodí dívat i jeho děda, legendární hráč i trenér Karel Jarolím. Není to tak dávno, co byli oba blízku společnému prvoligovému angažmá v Českých Budějovicích.

„Důležité je, že má fotbal rád,“ říká David Jarolím o svém synovi. „Samozřejmě mě těší, že děti fotbal žerou, že ho sledují v televizi. Znají hráče nejenom z české ligy, sledují bundesligu, sledují Ligu mistrů, a za to jsem rád. Dokavaď je to bude bavit a budou nadšení, budou se zlepšovat. Já mám ještě dvě dcery, které hrají fotbal ve Slavii. Jsem rád, že je to baví, to je to nejpodstatnější.“

Bohemians už v posledních letech posunuli do ligy několik hráčů ze své mládeže v čele s Adamem Kadlecem, Matějem Kadlecem, Vladimírem Zemanem či Šimonem Černým. V mistrovském žákovském týmu mají další talenty, přesto, že je čeká ještě dlouhá cesta.

„Zatím nepracujeme s taktikou, spíš s principielními přístupy. Pokud se někdy hráč dostane pod tlak, tak má tendenci se většinou zavřít, ale musíte je naučit vyvinout ještě větší tlak, nesmí se schovávat, ale musí tomu správným způsobem čelit. To jsou věci, které se projeví v devatenáctce,“ říká Frňka. „V devatenáctce by měli být hotoví, viz Adam Kadlec, který to přeskočil do áčka. Tihle kluci jsou teprve na té cestě, spoustu se toho musí naučit.“