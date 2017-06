Schick: Pokud dopadnou testy, budu se hlásit na přípravu v Juventusu

PŘÍMO Z POLSKA | Na evropský šampionát jednadvacítek do Polska odjížděl v pozici největší hvězdy českého týmu. Nebylo to jednoduché břímě, které musel útočník Patrik Schick nést. Dařilo se mu to se střídavou úspěšností. Herně většinu spoluhráčů i soupeřů převyšoval, ale vstřelil pouze jeden gól. „Bohužel, neměl jsem na turnaji střelecké štěstí,“ hlesl talentovaný útočník. Po dovolené už nabere směr Turín, měl by se hlásit na začátku přípravy Juventusu.

Turnaj pro vás skončil umístěním na posledním místě základní skupiny. Jaké máte dojmy?

„Jsme zklamaní. Zápas proti Dánsku jsme hráli celou dobu na riziko. Věděli jsme, že musíme dát hodně gólů. Bohužel to nevyšlo.“

Jak hodnotíte vlastní výkony? Na šampionátu jste se trefil pouze jednou.

„Bohužel. Neměl jsem na turnaji střelecké štěstí, že by mi to tam padalo. Dostali jsme s Dánskem i hodně gólů. Prostě to nevyšlo.“

Jak složité bylo, že jste museli od začátku dohánět ztrátu?

„To jsme nechtěli. Chtěli jsme hrát vzadu hlavně na nulu, což se nepodařilo. Pak už jsme museli pořád hrát na riziko, neustále jsme dotahovali manko. Nevyplatilo se to.“

Některé inkasované branky vyly vyloženě laciné. Jak moc to srazí psychiku mužstva?

„Samozřejmě to nebylo ideální. Inkasovali jsme po laciných ztrátách, potom to hodně bolí. Ale i v dalším průběhu bylo vidět, že jsme to nezabalili a chtěli jsme se zápasem něco udělat. Myslím, že jsme udělali maximum, ale nevyšlo to.“

Jak byste zhodnotil celý turnaj?

„Skončili jsme poslední a jsme zklamaní, že jsme nepostoupili. Ale nebylo to tak, že bychom udělali v Polsku ostudu. Jsme poslední ve skupině, ale udělali jsme pro úspěch maximum. A také diváci to na konci zápasu ocenili. Je nám líto, že to nevyšlo.“

Po kvalifikaci byla očekávání velká. Svazovala vás?

„Týmy na šampionátu jsou špičkové. Samozřejmě, šance na postup ze skupiny nebyla vysoká, ale zase to nebylo nereálné. Byli jsme odhodlaní udělat všechno pro postup. Ale na postup jsme neměli. Je pravda, že na startu kvalifikace se do nás velké naděje nevkládaly. To, že jsme postoupili, bylo pro mnohé překvapení. Splnili jsme velký úkol už postupem. S tím můžeme být spokojení. Skupina byla vážně těžká. Mrzí nás, že jsme nepostoupili, ale soupeři byli lepší.“

Během turnaje jste absolvoval lékařskou prohlídku v Juventusu. Nenarušilo vám to koncentraci?

„Ne. Šlo o den, kdy byl stejně program lehký. Měli jsme to volnější, regenerační trénink. Myslím, že mě to neovlivnilo.“

Trenéři věřili, že vám absolvování lékařských testů přinese uklidnění. Bylo to skutečně tak?

„Samozřejmě, že trošku se to uvolnilo, protože se celá věc posunula. Ale já jel na turnaj s čistou hlavou, nechtěl jsem se nechat rozhodit.“

Už máte jasno, jak to bude po dovolené?

„Absolvoval jsem zdravotní prohlídku, musíme počkat na výsledky.“

Kde se teda budete na začátku letní přípravy hlásit?

„Podle výsledků, uvidíme. Když to bude dobré, tak se budu hlásit v Juventusu. Výsledky budou během pár dnů.“

Takže pokud nenastane problém, začnete rovnou v Juventusu?

„Mělo by to tak být.“

Je to pro vás naplnění snu?

„Už ten zájem, který byl, pro mě znamenal vysvědčení za práci, kterou jsem do fotbalu dával od dětství. Je to splněný sen.“

Nechtěl jste to odkládat, aby vám taková šance neproklouzla mezi prsty?

„Hodně jsme o tom přemýšleli. Já to chci zkusit. Člověk nikdy neví, co se stane.“

Nepodlamují se vám z takového skoku kolena?

„Je to trošku zvláštní, že po roce v Bohemce a roce v Sampdorii přišel takový zájem. I z ostatních velkých klubů. S tím jsem samozřejmě úplně nepočítal.“

Máte nastudováno, jaká konkurence vás tam čeká?

„Asi sami víte, kdo tam hraje. Je to obrovský výzva. Juventus je velký klub, takže je třeba počítat s tím, že to bude těžší, než v Sampdorii.“