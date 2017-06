Výmluvy poražených, říkají Italové o Slovensku. Chtějí trest pro Hapala

Trenér italské fotbalové reprezentace do jednadvaceti let Luigi Di Biagio požaduje pro kouče slovenského týmu Pavla Hapala trest za pomluvu. Český trenér označil výkon Italů a Němců ve vzájemném duelu na mistrovství Evropy v Polsku, po němž oba týmy postoupily do semifinále, za ostudu fotbalu.

"To jsou jenom výmluvy poražených, směšné. UEFA by ho měla potrestat, protože není dobrým vzorem pro hráče. Myslím, že ten zápas vůbec neviděl a tahle vyjádření udělal jen ve vzteku," řekl Di Biagio na tiskové konferenci v Krakově. "V tom zápase bylo sedm žlutých karet, hrálo se na dvě branky," dodal.

"Nejsem si jistý, jestli byl vzteklý nebo prostě jen zklamaný. Teď si nemůžu vybavit jeho jméno, ale říkal, že pro něj turnaj skončil a nebude se už na další zápasy dívat. A to měl jedinou pravdu: pro něj už turnaj skončil," dodal Di Biagio, jenž se při svém vystoupení rovněž dostal do ráže.

Hapal v sobotu těžce nesl vyřazení Slovenska v základní skupině turnaje a hlavně způsob, jakým k němu došlo. Jeho tým připravila o účast v semifinále těsná výhra Itálie nad Německem 1:0 na závěr skupiny C, která zajistila postup oběma celkům.

"To, co předvedli Němci a Taliáni, to byla jedna velká ostuda fotbalu na takovém šampionátu. Jestli je fair play, že hrají na to, aby prohráli 0:1... To přece do fotbalu nepatří," řekl v emotivním vystoupení Hapal.

