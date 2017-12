Z druhé ligy k šampionům? Chelsea má šéfovat Abramovičův kamarád

Leonid Sluckij by se mohl stát novým technickým ředitelem Chelsea • Profimedia.cz, koláž iSport.cz

Velmi překvapivý krok se chystá v anglické Premier League. Úřadující šampioni z Chelsea pokukují po novém sportovním řediteli, kterým by se měl stát bývalý lodivod ruského národního týmu Leonid Sluckij. Šestačtyřicetiletý stratég teprve před pár dny skončil v druholigovém Hullu, kde vedl i českého stopera Ondřeje Mazucha, teď má skrze dobré vztahy s majitelem Blues Romanem Abramovičem nakročeno do podstatně lákavějšího angažmá.

Slutskij je v rodném Rusku trenérskou jedničkou. Od roku 2009 do loňského prosince vedl slavné CSKA Moskva, se kterým získal tři tituly a poprvé v historii postoupil do vyřazovací části Ligy mistrů. V letech 2015 a 2016 souběžně trénoval i ruskou reprezentaci, se kterou skončil poslední ve skupině na evropském šampionátu.

V létě letošního roku přijal první angažmá mimo rodnou zemi, anglický Hull mu svěřil tým, který se měl vrátit zpět do Premier League. Jenže nezadařilo se, tým, ve kterém od léta působí i ex-sparťan Ondřej Mazuch, je v druhé nejvyšší anglické soutěži Championship až dvacátý, jen tři body nad sestupem. Sluckij se 3. prosince s týmem rozloučil a je bez práce.

Nezaměstnaný by ale nemusel zůstat dlouho. Jak informuje Daily Telegraph, 46letého rodáka z Volgogradu láká Chelsea. Ta po odchodu technického ředitele Michaela Emenala hledá člověka, který by tahal za nitky v zákulisí klubu. Že vám nedává smysl nabídnout takovou práci člověku, co neuspěl ani o ligu níž?

To je pochopitelné, svoji roli ale hraje osoba majitele Chelsea Romana Abramoviče. Jednapadesátiletý miliardář je se Sluckým velký kamarád, když se Leonid stal prvním ruským trenérem v Anglii, zapůjčil mu do Hullu tři talenty Chelsea - Olu Ainu, Michaela Hectora a Fikaya Tomoriho. Abramovič svého krajana i přes neúspěch ve druhé lize nesmírně respektuje a plánuje mu nabídnout zákulisní roli. Pokud se tedy Sluckij nerozhodne k návratu do vlasti.

Sluckij už v dubnu přiznal, že je s Abramovičem jedna ruka a často mu radí ve fotbalových záležitostech. "Znám ho dvanáct let. V Rusku měl mnoho fotbalových projektů, založil tam akademii, sponzoroval národní tým, nechal postavit asi tři sta hřišť. Často spolu mluvíme o fotbale," prohlásil v rozhovoru pro Daily Telegraph.

"Pan Abramovič mi pomohl. Bydlím v hotelu Chelsea, často sleduji zápasy jejich áčka i mládežnických týmů. Po zápasech mluvím s panem Abramovičem, ptá se mě na názory na hráče i týmy. Bavíme se jako přátelé, velmi mě podporuje," dodal bývalý kouč ruského nároďáku.

Leonid Sluckij se před nějakou dobou vyjádřil, že by chtěl být prvním ruským trenérem v Premier League. Tahle role na něj v dohledné době jistě nečeká, pohodlné křeslo v kancelářích Chelsea se ale bude odmítat těžko. Zvlášť, bude-li mu nabídnuto i po druholigové blamáži.