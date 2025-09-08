Šerák o otci, studiu diplomacie i bubnování: Facka? V kabině vtipy jely
Za Pardubice má odchytané čtyři zápasy v lize – přesto se o něm moc dobře ví. Zaprvé Jáchym Šerák velmi slušně zvládl pražská „S“ i derby v Hradci Králové, zadruhé je jeho jméno s tuzemským fotbalem spjato už vlastně desítky let, zatřetí ustál chvíli, která se snad ještě nestala – v baráži dostal facku od hráče, se kterým teď sedí v kabině. „Nejsou žádné rozepře kolem toho, jen narážky a vtipy,“ přiznává.
Má za sebou start Chance Ligy, přesto Jáchym Šerák, syn známého advokáta zastupujícího kupříkladu Miroslava Peltu, ještě nedávno dumal o konci profesionální kariéry. Plán B ovšem má – také jednu vášeň společnou s Petrem Čechem.
Je složité chytat se jménem Šerák?
„Všichni tátu znají, on zná všechny. Ale není to nic, co by mě ovlivňovalo.“
Prý vám cestu neprošlapával.
„Táta má nějaké kontakty, takže si někteří lidé v určitých momentech řekli: ,On ho tam dostal.‘ Není to pravda, přesto si to lidé myslí, místo aby řešili třeba moje chování.“
Otec byl v bráně celkem vzteklý. Víte to?
(směje se) „Řekl bych, že byl výrazná osobnost. Byla to jeho zbraň.“
Jste už lepší?
„To přece nemůžu říct.“
Mluví vám do chytání?
„Spíš mě podporuje z té stránky, že když něco pokazím, říká, že to nevadí. Ale ono to samozřejmě vadí. Další věci nechával a nechává na trenérech.“
Viděl jsem ho při zápase se Spartou. Nebyl nervózní?