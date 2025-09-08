Předplatné

Šerák o otci, studiu diplomacie i bubnování: Facka? V kabině vtipy jely

Pardubický gólman Jáchym Šerák v akci
Pardubický gólman Jáchym Šerák v akciZdroj: Michal Beránek / Sport
Pardubický gólman Jáchym Šerák v akci
Pardubický gólman Jáchym Šerák v akci
Pardubický gólman Jáchym Šerák v akci
Pardubický gólman Jáchym Šerák v akci
Pardubický gólman Jáchym Šerák v akci
6
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Za Pardubice má odchytané čtyři zápasy v lize – přesto se o něm moc dobře ví. Zaprvé Jáchym Šerák velmi slušně zvládl pražská „S“ i derby v Hradci Králové, zadruhé je jeho jméno s tuzemským fotbalem spjato už vlastně desítky let, zatřetí ustál chvíli, která se snad ještě nestala – v baráži dostal facku od hráče, se kterým teď sedí v kabině. „Nejsou žádné rozepře kolem toho, jen narážky a vtipy,“ přiznává.

Má za sebou start Chance Ligy, přesto Jáchym Šerák, syn známého advokáta zastupujícího kupříkladu Miroslava Peltu, ještě nedávno dumal o konci profesionální kariéry. Plán B ovšem má – také jednu vášeň společnou s Petrem Čechem.

Je složité chytat se jménem Šerák?
„Všichni tátu znají, on zná všechny. Ale není to nic, co by mě ovlivňovalo.“

Prý vám cestu neprošlapával.
„Táta má nějaké kontakty, takže si někteří lidé v určitých momentech řekli: ,On ho tam dostal.‘ Není to pravda, přesto si to lidé myslí, místo aby řešili třeba moje chování.“

Otec byl v bráně celkem vzteklý. Víte to?
(směje se) „Řekl bych, že byl výrazná osobnost. Byla to jeho zbraň.“

Jste už lepší?
„To přece nemůžu říct.“

Mluví vám do chytání?
„Spíš mě podporuje z té stránky, že když něco pokazím, říká, že to nevadí. Ale ono to samozřejmě vadí. Další věci nechával a nechává na trenérech.“

Viděl jsem ho při zápase se Spartou. Nebyl nervózní? 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů