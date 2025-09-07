Fotbal truchlí. Zemřel úspěšný trenér Rys (†83), v československé lize vedl Plzeň
Ve věku 83 let zemřel po vleklých zdravotních potížích bývalý fotbalový trenér Václav Rys. V 80. letech působil v československé lize na lavičce plzeňské Škody, předchůdce dnešní Viktorie. Vzhledem ke společné federální lize v obrovské konkurenci klepal na dveře nejvyšší soutěže také s Českou Lípou a největší část života spojil s Ústím nad Labem, které na začátku nového milénia vytáhl rychle ze čtvrté ligy do druhé.
Plzeň v té době patřila mezi takzvané „jojo kluby“ – střídavě padala do druhé ligy a zase se vracela zpět. O evropských pohárech nebo titulech si fanoušci na západě Čech mohli jen nechat zdát. Po sestupu v sezoně 1979/1980 strávil tým šest let ve druhé lize. Návrat mezi elitu si vybojoval až v roce 1986 a premiérovou sezonu v nejvyšší soutěži vedl právě Rys.
„Šel jsem tam z druholigové České Lípy, s níž jsem skončil čtvrtý. Asi jsme hráli dobře právě proti Plzni, která byla naším soupeřem ve stejné soutěži, a postoupila do první ligy. Tehdy si mě z Plzně vyhlédli jako trenéra po Jiřím Rubášovi, který už byl starší. Zřejmě chtěli někoho mladšího a mně bylo 44 let,“ vzpomínal před třemi lety.
Plzeň však nováčkovský ročník nezvládla a po umístění na 15. příčce sestoupila spolu s Českými Budějovicemi. K tomu se váže odvěká křivda z posledního kola v Dunajské Stredě, v němž slovenský rozhodčí nastavil skandálních dvanáct minut a domácí v poslední chvíli rozhodli. Remíza by přitom Plzni stačila k záchraně. Rys u týmu zůstal i na začátku následující sezony, ale po sedmém kole byl odvolán.
„Předně musím říci, že se na dobu, strávenou v Plzni, nedá zapomenout. Tým se tenkrát pohyboval mezi první a druhou ligou a střídaly se sestupy a postupy. Takže už samotná záchrana v nejvyšší soutěži bývala tehdy úspěchem. Myslím, že o nějakém výrazném skoku do ligové spičky se nemohlo uvažovat,“ ohlížel se Rys po letech.
Jelikož fotbalisté nesměli do zahraničí a na slovenské straně hrály legendární značky jako Slovan Bratislava či Trnava, liga měla obrovskou kvalitu. Spartu vedl Václav Ježek a hráli za ní reprezentanti Jan Stejskal, Julius Bielik, Jozef Chovanec, Michal Bílek nebo František Straka. Ve Slavii patřili ke špičce Karel Jarolím, Ivo Knoflíček či Miroslav Beránek. A Bohemians trénoval slavný Tomáš Pospíchal.
„Měl jsem možnost vést Plzeň i proti dalším klubům se zvučnými trenéry, Olomouc s Karlem Brücknerem, Cheb s Dušanem Uhrinem starším, Baník Ostrava s Milanem Máčalou, Vítkovice s Ivanem Kopeckým. Slovenské kluby měly rovněž výborné kouče, třeba Jozef Adamec šéfoval Banské Bystrici,“ vyprávěl kdysi Rys.
Po návratu do Ústí nad Labem spolupracoval s legendou Dukly Praha Stanislavem Pelcem a byl u trenérských začátků Svatopluka Habance.