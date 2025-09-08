Saúdové, zkouška jinakosti. Vitík vzpomínal na Argentinu, Krejčí musel do Girony
Natáhnout vítěznou domácí sérii, která sčítá deset výher v řadě, plus se nachystat na klíčovou bitvu v kvalifikaci mistrovství světa proti v Chorvatsku naplánovanou na říjen, toť zadání pro pondělní přípravu fotbalové reprezentace. Do Hradce Králové dorazila Saúdská Arábie, hraje se od 19.15.
Jasně, to si pamatují všichni. Lionel Messi se chystal na frontální útoku na metu, která mu chyběla. Jenže hned v prvním zápase na mistrovství světa v Kataru mu bodla dýku do stehna Saúdská Arábie.
Pyšnou Argentinu porazila, ta pak musela na cestě za splněným snem fotbalového krále jen vyhrávat. Podařilo se, ale triumf Saúdů je nezapomenutelný.
„Určitě, ten zápas si vybavuju. Myslím, že to pro celou zemi bylo velké,“ přizná stoper Martin Vitík. Sedí v tiskovém středisku v Malšovické aréně v Hradci Králové, povídá o střetnutí, která čeká českou reprezentaci v pondělí večer.
Skvadra vedená Ivanem Haškem se poměří právě se zemí, kde nynější trenér působil v klubu al-Hilál. „I výhra nad Argentinou ukazuje, že to nebude lehký zápas,“ upozorní Vitík. „Je to nejlepší mužstvo Perského zálivu, které udělalo za poslední dobu největší progres. Všichni trénují ve své lize s nejlepšími hráči na světě, to zvedá jejich sebevědomí, mají vynikajícího trenéra, který má za sebou mezinárodní úspěchy. Jsou nebezpeční, je tam kvalita. Ti kluci jsou vybavení technicky, rychlostně, dynamicky,“ doplní Hašek.
Duel je jednou ze zastávek na cestě kvalifikací mistrovství světa. Postup bere trenér jako ultimátní cíl, souboj může být i přípravou na závěrečný turnaj. Mužstvo se totiž potká se stylem, který pro ně není tak obvyklý.
„Z těch možností byla tahle pro nás nejzajímavější v tom, že hrajeme doma a se soupeřem, který je prostě trochu jiný. To hledisko pro nás bylo zajímavé, navíc to byl nejsilnější soupeř z těch, kteří byli na papíře. Je to velmi, velmi silnej tým,“ vysvětlí Hašek.
Do konfrontace půjde jeho soubor se změnami. Po Černé Hoře jsou mimo zranění slávisté David Douděra s Vasilem Kušejem, předem domluvené volno dostal Ladislav Krejčí, nová posila Wolverhamptonu.
„U prvních dvou se zatím nepotvrdila nějaká větší zranění, jsou to jen drobné šrámy. Jenže šlo o svalové problémy, takže nechceme riskovat další větší zranění, proto odjeli zpět do klubu. Krejda dodělává věci spojené s přestupem, musí ještě do Girony,“ ozřejmí Hašek.
Šanci dostanou méně vytížení, první starty mohou zapsat Adam Karabec, Michal Beran a Martin Cedidla, nováčci v reprezentaci.