Maskot Watfordu šel simulovat před Zahu. Potrestejte ho, žádá kouč

Bývalý kouč anglické reprezentace Sam Allardyce má za sebou na lavičce sestupem ohroženého Crystal Palace první zápas, hned tak se na něj ale na Ostrovech nezapomene. A nebude to kvůli remíze 1:1 na hřišti Watfordu. Allardyce totiž žádá Fotbalovou asociaci, aby se zabývala chováním maskota domácích „sršně Harryho“. Ten totiž podle něj zesměšňoval jeho svěřence Wilfrieda Zahu, když před ním po utkání teatrálně upadl, aby naznačil, že hráč během utkání filmoval v pokutovém území. „Fotbalová asociace by to měla řešit,“ myslí si Allardyce.