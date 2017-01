Gól roku? Unikátní, Giroud to přesně takhle chtěl, chválil skvělý Čech

REKLAMA

"Máme teprve první den roku 2017 a tahle branka určitě bude aspirovat na Gól roku. Byl to opravdu unikátní a úžasný gól. Navíc bylo vidět, že to Olivier přesně takhle chtěl udělat. Nebylo to tak, že by ho balón trefil. Samozřejmě, že při takovém gólu potřebujete i trochu štěstí, ale byl opravdu krásný a moc důležitý," chválil Petr Čech parťáka.

Ten byl trochu skromnější. "Měl jsem obrovské štěstí. Byla to jen náhoda," připustil Giroud. "Byla to jediná věc, kterou jsem se mohl pokusit udělat. Míč byl za mnou, tak jsem to mohl jen zkusit trefit patou a vyšlo to," radoval se.

Sám Čech se vytáhl zejména v 60. minutě, kdy vyrazil hlavičku Bentekeho po rohovém kopu. Vychytal i Cabayeho a Townsenda. "Dostali se k jednomu rohu a najednou měli během dvou minut tři střely. Pro mě bylo důležité udržet v zimě a dešti koncentraci, protože jsem toho v první půli moc řešit nemusel. Jsem rád, že jsem týmu pomohl k čistému kontu," uvedl pro svůj web Čech.

"Jsem rád, že jsme do Nového roku vykročili tím nejlepším způsobem. Po dvou porážkách jsme se potřebovali vrátit na vítěznou vlnu a teď se nám to podařilo: dva domácí zápasy, dvě výhry, navíc vzadu s nulou. Jen v tom musíme pokračovat. Máme jen 48 hodin na odpočinek, už v úterý hrajeme znovu," připomněl Čech zápas na půdě Bournemouthu.

