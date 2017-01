Kuriózní posila Arsenalu. Vyhodili ho z továrny, Wenger mu dal smlouvu

První zimní posilou Arsenalu není žádný věhlasný fotbalista, ale dvacetiletý obránce Cohen Bramall, který ještě před měsícem pracoval v automobilce Bentley. Den poté, co se dozvěděl, že se ho v továrně chystají propustit kvůli snižování stavu, dostal pozvánku na zkoušku ve slavném londýnském klubu a uspěl. V Arsenalu podepsal smlouvu na rok a půl a zařadil se do týmu do 23 let.