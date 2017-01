Konečně další Čech v Premier League? Novák se ocitl v hledáčku

Byla by to pecka, obrovská vzpruha pro tuzemský fotbal. Reprezentant Filip Novák se ocitl v hledáčku klubu z Premier League. Z prestižní soutěže, kde momentálně nehraje jediný český hráč do pole. Pouze gólman Arsenalu Petr Čech. „Bavíme se o tom,“ přiznává agent Viktor Kolář. Vyloučeny nejsou ani další možnosti. Novák má chuť udělat další kariérní posun.

V Midtjyllandu hraje Filip Novák stabilně a výborně. To vzbudilo zájem. „Jednáme s jedním klubem z Premier League, ale nejsme pod tlakem. Plánovali jsme to spíš na léto, jenže to vypadá zajímavě už teď,“ řekl pro MF Dnes hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

Co si pod slovem „zajímavě“ představit? Fakt, že nejmenovaný klub z anglické ligy má vytipované dva až tři hráče na post levého beka. „A Filip je jedním z nich. Není divu, v Dánsku patří k nejlepším hráčům na tuto pozici,“ potvrzuje Kolář deníku Sport. Specifikovat, o kterém týmu je řeč, zatím odmítá. Ví se jen to, že zájemce nepatří do nejužší špičky tabulky.

Samotný Novák cítí, že posunout se do kvalitnější ligy je v jeho silách. Premier League je jako sen. „Tu soutěž sleduji. Rád bych ji zkusil a popral se tam o místo,“ netají reprezentační bek. „Jen tak někdo se do Anglie nedostane. Nejdřív ale samozřejmě musí přijít nabídka, nerad bych předbíhal.“

Dáni milují Nováka, v odchodu by nebránili, říká manažer

Variant je ovšem ve hře vícero, nejen Premier League. S vedením Midtjyllandu bylo prodiskutováno několik scénářů, včetně prodloužení a vylepšení smlouvy (ta stávající vyprší v létě 2019) či jen vylepšení kontraktu bez prodlužování s ohledem na blížící se přestup. Anebo právě okamžitá realizace transferu. Z toho lze odvodit, že Midtjylland by Novákovi nešlapal po štěstí.

„Dáni tomu rozumí. A protože Filipa milují, v odchodu by mu nebránili. Dohodli jsme se na rozumné a přijatelné částce. Existuje i varianta jeho přechodu do Brentfordu, týmu z druhé anglické ligy, který vlastní stejný majitel jako Midtjylland. Je to také kvalitní a zajímavá soutěž. Vyloučit se nedají ani jiné kluby, které třeba plánují v budoucnu postoupit do Premier League,“ odtajňuje Kolář.

Zároveň upozorňuje, že netlačí na pilu a že k přestupu nemusí nutně dojít již nyní v zimě. „Spíš jde o to, že máme možnost na transferu pracovat a posunout Filipa do lepší soutěže. A nemusí to být jenom Anglie,“ vysvětluje agent.

Novákova přestupová cena by se pohybovala odhadem kolem 2,5–3 milionů eur (v přepočtu 68 až 81 milionů korun). Logicky by vzrostla jen v případě vysněného přestupu do Premier League, kde se pracuje s většími sumami.

„Uvidíme, jak to dopadne, zatím nic oficiálního nevím. Ale určitě je snazší se dostat do anglické ligy z Dánska než Česka. Je to blíž a jezdí sem hodně skautů z Anglie,“ ví Novák.