Vtípky před derby. Haló, tady Mourinho, zvedl telefon za novináře

Nedělní střet Manchesteru United a Liverpoolu bude patřit k šlágrům kola, není proto divu, že se oči novinářů i fanoušků upínaly na páteční tiskové konference trenérů obou celků. Z té, na níž byl v centru dění José Mourinho, si ale málokdo bude pamatovat komentáře o přípravě na zápas.

Zatímco portugalský trenér odpovídal na otázku o fanoušcích United, na stole před ním se rozezvonil telefon jednoho z novinářů. Nejprve vypadal, že ho nečekané vyrušení naštvalo, pak ale mobil sám zvedl. "Haló? Je to někdo z talkSPORTu," hlásil už s lehkým úsměvem.

Put it on silent next time, mate! 😂 pic.twitter.com/RreuxH1vDJ

Majitel telefonu rychle přispěchal s omluvou, a hovor v rychlosti vyřídil. "Tohle bys neměla dělat," vzkázal kolegyni, zatímco jej snímaly kamery klubové televize. Ta si ale z celého pozdvižení moc hlavu nedělala, a fotku z chvíle, kdy Mourinho nečekaně přijal její hovor, si dokonce přidala na Twitter.

At least I chose a good photo for my what's app picture. What a day. pic.twitter.com/X62Ne639Nx