SESTŘIHY: Leicester dostal další lekci, Arsenal zachránila penalta

Manchester City - Tottenham 2:2

Branky: 49. Sané, 54. De Bruyne - 58. Alli, 77. Son Hung-min.

Fotbalisté Manchesteru City proti Tottenhamu od začátku hráli lépe než při minulém výprasku 0:4 od Evertonu, ale v první půli se ještě neprosadili. Po změně stran domácím doslova daroval dva góly brankář Lloris, kterého během šesti minut snadno překonali Sané a De Bruyne.

SESTŘIH Premier League: Manchester City - Tottenham 2:2

V 58. minutě dal Spurs naději gólovou hlavičkou Alli a v 77. minutě zachránil londýnskému mužstvu šťastný bod střídající Son Hung-min. Následná branka náhradníka City Gabriela Jesuse nebyla uznána kvůli ofsajdu.

Arsenal - Burnley 2:1

Branky: 59. Mustafi, 90.+8 Sánchez z pen. - 90.+3 Gray z pen.

Arsenalu vybojoval výhru nad Burnley 2:1 i v oslabení a drží se na druhém místě tabulky. Rozhodující gól dal až v osmé nastavené minutě z penalty Alexis Sánchez. Chvíli předtím hosté vyrovnali, když Petra Čecha v brance překonali rovněž z penalty.

Arsenal soupeře jasně přehrával a za první poločas měl i Čech více přihrávek než kterýkoli hráč Burnley. Jenže v koncovce se domácí těžko prosazovali. Až po hodině hry si naskočil na rohový kop Shkodran Mustafi a poslal Arsenal do vedení. Šlo už o 12. gól "kanonýrů" hlavou v této sezoně, což je nejvíce ze všech týmů.

Jenže krátce nato dostal červenou kartu záložník Granit Xhaka a Arsenal hrál v deseti. Bylo to už osmé vyloučení Xhaky za poslední tři sezony. Burnley přesilovou hru využilo a Andre Gray v nastavení vyrovnal z penalty. Čech si sice na míč sáhl, ale v cestě do branky mu nezabránil.

Arsenal se ale ještě vrhl do útoku a rovněž vybojoval penaltu za kopnutí do hlavy Laurenta Koscielnyho. Míč si vzal Sánchez a střelou do středu branky rozhodl. Gól padl v čase 97:13, což je nejpozdější gól v historii.

Southampton - Leicester 3:0

Branky: 26. Ward-Prowse, 39. Rodríguez, 85. Tadič z pen.

Leicester prohrál na hřišti Southamptonu 0:3. Obhájce titulu ztratil body v šestém z posledních sedmi zápasů. Už po 22 kolech inkasoval více branek než za celou loňskou mistrovskou sezonu.

Leicester tak pokračuje v nepovedené obhajobě. S 21 body z úvodních 22 zápasů vyrovnal nejhorší výkon úřadujícího mistra v historii soutěže, který drží ze sezony 1962/63 Ipswich Town.

Southampton dal poprvé v sezoně dva góly v prvním poločase díky trefám Jaye Rodrígueze a Jamese Warda-Prowse, který se prosadil po 22 zápasech. V závěru ještě z penalty zvýšil Dušan Tadič, který na domácím hřišti ukončil roční čekání na gól.

Liverpool - Swansea 2:3

Branky: 55. a 69. Roberto Firmino - 48. a 52. Llorente, 74. Sigurdsson

Swansea od začátku držela s favoritem krok a v úvodu druhého poločasu ji dostal do dvoubrankového vedení španělský útočník Llorente, který ke dvěma zásahům potřeboval jen čtyři minuty. Brazilec Firmino poté sice dokázal srovnat, ale tři body zařídil "Labutím" v 74. minutě islandský záložník Sigurdsson.

SESTŘIH Premier League: Liverpool - Swansea 2:3

Trenér Paul Clement si připsal premiérové vítězství na lavičce Swansea a se svým výběrem poskočil na 17. místo. Naopak Liverpool doma v lize prohrál poprvé po 17 zápasech a může přijít o třetí pozici.

Bournemouth - Watford 2:2

Branky: 48. King, 82. Afobe - 24. Kabasele, 64. Deeney

Čtyři góly, ale žádný vítěz. Watford v utkání dvakrát vedl, ale Bournemouth bojoval a osm minut před koncem se dočkal vyrovnání na 2:2.

SESTŘIH Premier League: Bournemouth - Watford 2:2

Crystal Palace - Everton 0:1

Branka: 87. Coleman

Už to vypadalo, že Crystal Palace dosáhne v bitvě s Evertonem na bod za remízu. Jenže plánu mu tři minuty před koncem překazil Coleman. Ten si zpracoval na pravé strané pokutového území míč a dělovkou prostřelil gólmana.

SESTŘIH Premier League: Crystal Palace - Everton 0:1

Middlesbrough - West Ham United 1:3

Branky: 27. Stuani - 9. a 43. Carroll, 90.+4 Calleri

Kladiváři udeřili rychle zásluhou kanonýra Carrolla, ale Middlesrough, který se pohybuje těsně nad pásmem sestupu, po necelé půlhodině srovnal. Jenže ještě před přestávkou West Ham urval vedení znovu, když opět skóroval Carroll. A v nastavení zápasu vzal domácím definitivně naději na bodový zisk Calleri.

SESTŘIH Premier League: Middlesbrough - West Ham 1:3

Stoke - Manchester United 1:1

Branky: 19. vlastní Mata - 90.+4 Rooney

United nezačali dobře a v 19. minutě Mata nešťastně tečoval Pietersův centr do vlastní branky. "Rudí ďáblové" však s prázdnou neodjeli. Střídající Rooney se ve čtvrté minutě nastaveného času postavil k přímému kopu a míč z úhlu zatočil pod břevno. Svěřenci Josého Mourinha tak prodloužili sérii bez porážky na 17 soutěžních utkání a jsou dál šestí v tabulce.

SESTŘIH Premier League: Stoke - Manchester United 1:1. Rekordman Rooney trefil bod

"Po takovém výsledku je těžké se nějak zvlášť radovat. Ale znamená to pro mě sakra hodně. Je to velká čest a jsem hrozně moc pyšný. Nic takového jsem nečekal, když jsem do United (v roce 2004) přišel. Doufám, že přijdou další góly," řekl novinářům jednatřicetiletý Rooney, který je i historicky nejlepším střelcem anglické reprezentace. Ve Stoke dal 88. gól na hřištích soupeřů v Premier League, čímž překonal rekord Alana Shearera.

West Bromwich - Sunderland 2:0

Branky: 30. Fletcher, 36. Brunt

West Bromwich potvrdil dobrou formu, když vyhrál tři z posledních čtyř duelů. O vítězství nad Sunderlandem rozhodl tým WBA už do poločasu, kdy se prosadili Fletcher a Brunt.