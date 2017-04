Zkáza favoritů! Chelsea doma padla, United brali bod. Liverpool ovládl derby

Chelsea přitom začala utkání s Crystal Palace ideálně. V 5. minutě se zblízka prosadil Cesc Fábregas, ale už o šest minut později byl stav naruby po gólech Wilfrieda Zahy a Christiana Bentekeho. Belgický útočník ve službách Crystal Palace se trefil na Stamford Bridge ve třetím utkání za sebou a vždy za jiný klub.

Zaváhání Chelsea využil Tottenham, jenž po dvou gólech z druhého poločasu porazil Burnley 2:0 a snížil svou ztrátu z druhého místa na sedm bodů.

Obhájce titulu Leicester si připsal čtvrté vítězství v řadě, tentokrát zdolal na svém hřišti Stoke 2:0. Nejprve se prosadil v 25. minutě dalekonosnou ránou Wilfred Ndidi, konečnou podobu dal výsledku po přestávce pohotovým volejem Jamie Vardy.

Nejproduktivnější útok Premier League udeřil už v 8. minutě. Sadio Mané si na polovině hřiště narazil míč s Robertem Firminem a přímočarou individuální akci zakončil přesnou střelou do protipohybu brankáře Joela Roblese. Senegalský útočník skóroval i v druhém liverpoolském derby v tomto ročníku, prosincové utkání na půdě Evertonu rozhodl gólem v 94. minutě.

Everton vyrovnal v 28. minutě, ve svém prvním ligovém startu v sezoně se trefil z dorážky po rohovém kopu Matthew Pennington. Pro mladého obránce to byl první ligový gól v kariéře. Radost hostům ale nevydržela dlouho - o čtyři minuty později předvedl překrásnou akci Coutinho, jenž obešel dva bránící protihráče a umístěnou střelou zakroutil míč přímo do šibenice.

Zajímavý úspěch Jürgena Kloppa, jako první kouč Reds vyhrál první tři derby

