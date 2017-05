Čech o 400. startu v Premier League: Důkaz, že chytám na velké úrovni

Původně se s ním nepočítalo ani pro roli jedničky. Brankář Petr Čech měl v roce 2004 při příchodu do anglické Chelsea krýt záda zkušenějšímu kolegovi. K tomu však nikdy nedošlo. Bývalý reprezentační brankář působí na Ostrovech v roli brankáře č. 1 už 11 let (9 let Chelsea, 2 roky Arsenal). V sobotu si rekordman v počtu vychytaných nul připsal jubilejní 400. ligový start.