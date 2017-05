Odchod z Chelsea? Možná skončím, řekl Terry. Conteho manželka slzela

Běžela 22. minuta, stav 0:0. Willianův centr z rohového kopu se snesl do chumlu hráčů, z nějž vyšel vítězně John Terry. Šestatřicetiletý kapitán napálil míč od tyče do branky a stadion Stamford Bridge začal slavit jako šílený. Byl to stý gól Chelsea v sezoně, přesně tisící pod nadvládou Romana Abramoviče… Kdo jiný ho mohl dát, než legendární stoper, který přesný zásah slavil se slzami v očích poklepáním na klubový znak.

Jinak to ale nebyl úplně jeho večer. Jen dvě minuty po vstřeleném gólu nedůraznou hlavičkou ve vlastním vápně nabídl Watfordu vyrovnání, které záložník Etienne Capoué neodmítl. Vítězně nevyšel ani ze souboje se střídajícím Stefanem Okakou, po kterém belgický útočník srovnal na 3:3. Tři body zachránil pro Chelsea až v 88. minutě Cesc Fabregas.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Chelsea - Watford 4:3. Mistr zvládl sedmigólovou přestřelku • VIDEO Premier League

Terry, který v neděli proti Sunderlandu naposledy oblékne dres Chelsea, po zápase čelil otázkám o své budoucnosti. Je známo, že po jeho službách prahne hned několik týmů v čele s Bournemouthem a West Bromwichem, bývalý kapitán anglické reprezentace ale překvapil. Řekl totiž, že možná skončí úplně.

"Řekl jsem, že chci někde pravidelně hrát, ale zatím jsem ani nevyloučil, že v neděli odehraji svůj poslední zápas," řekl britským médiím. "Záleží na tom, jestli přijde ta správná nabídka, ať už odsud nebo ze zahraničí. Všechno to proberu se svou rodinou. Nikdy jsem nechtěl být tím hráčem, který by bránil mladým hráčům v tom, aby nastupovali, nebo který by se za každou cenu držel v sestavě a lidé by se nemohli dočkat, až se ho zbaví," dodal šestatřicetiletý obránce.

S myšlenkami na kapitánův úplný konec rozhodně nesouhlasí Antonio Conte. "Ne, ne, ne, John by rozhodně neměl končit, vím, že chce hrát dál," řekl rezolutně italský trenér.

Manželka v slzách i čokoládový dort

Kouč mistrovské Chelsea si oslavy titulu bude užívat dvakrát tolik, na závěr sezony se k němu totiž v Londýně připojila jeho manželka Elisabetta, která stále žije v Itálii. Na zápas s Watfordem se přišla osobně podívat, a neubránila se dojetí. Když fanoušci Chelsea začali svého trenéra oslavovat popěvkem "Antonio, Antonio," nezadržela slzy.

SPOTTED: Elisabetta Conte, Antonio Conte's wife, in tears as the Chelsea fans sing her husbands name at Stamford Bridge. ☺️🙌 pic.twitter.com/HD4NANw6FY — SPORF (@Sporf) 16. května 2017

Oficiální oslavy proběhnou až po posledním zápase se Sunderlandem, Chelsea má ale titul jistý a tak si i často emotivní Conte našel čas na vtípky. Jeden z nich směřoval k nejlepšímu střelci týmu Diegu Costovi, kterému naoko vyčinil za poločasovou svačinku. Španělský útočník, který zápas proseděl na lavičce, se o přestávce vydal do šatny a hledal něco k snědku.

"Co že měl? Čokoládový dort? Tak to jsem na něj velmi naštvaný," řekl Antonio Conte po zápase. "Měl mi kousek dát. Během zápasu jsem trpěl hladem a kousek čokoládového dortu by mi pomohl," pobavil reportéry a diváky.

At half time during the Chelsea vs Watford game, Diego Costa wandered into the press room "looking for something to eat" 😂 pic.twitter.com/VsFoKsPcay — boohooMAN (@boohooMAN) May 15, 2017