Totální pat? Liverpoolu, Arsenalu a City hrozí zápas navíc o Ligu mistrů

Kdy taková možnost stane? Pokud dva týmy budou mít stejně bodů, ale i totožný počet vstřelených a inkasovaných branek. Pokud k této situaci dojde, tyto týmy se budou muset potkat jednom zápase navíc na neutrálním hřišti, který vše rozhodne.

Nejpravděpodobněji se jeví varianta, že si to Liverpool a Arsenal rozdají o čtvrté místo zaručující předkolo Ligy mistrů. Liverpool kvůli tomu bude muset prohrát s Middlesbrough 0:2, zatímco jejich městský rival Everton bude muset odevzdat Arsenalu jen bod za remízu 1:1. Stejné skóre by oba týmy samozřejmě měly i v případě, že by Arsenal remizoval 2:2 a Liverpool prohrál 1:3, a tak dále.

O tom, kdo půjde rovnou do skupiny a kdo do předkola, si může Liverpool zahrát i s Manchesterem City, pokud se podělí o třetí a čtvrté místo. Jaká cesta vede k tomuto patu? Reds by museli porazit Middlesbrough o tři branky, zatímco Citizens by vstřelili stejný počet branek jako Liverpool a remizovali s Watfordem. Tedy při skóre 3:0 a 3:3, 4:4 a 4:4, a tak dále.

Nejméně pravděpodobná se zdá být třetí varianta, ve které se Liverpool posune na třetí místo a Arsenal se City se utkají o čtvrtou příčku. To by Liverpool musel vyhrát s libovolným skóre, zatímco by Arsenal zvítězil o gól, Citizens by ale museli vybouchnout s Watfordem a prohrát o čtyři branky.

Všechny zápasy posledního 38. kola Premier League se hrají shodně v neděli od 16 hodin.

