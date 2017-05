V Anglii řeší poslední Terryho střídání. Dal se na něm vydělat stonásobek

Šlo o dojemný konec velkého fotbalisty. Když John Terry ve 26. minutě nedělního utkání Chelsea se Sunderlandem (5:1) opouštěl za ohromných ovací trávník, málokoho napadlo, že šlo také pěkně vydělat. Ti, co vsadili na to, že Terry vystřídá ve stejné minutě, jako nosil číslo dresu, inkasovali tisíce liber v kurzu 100:1.

Terry sám přišel s nápadem, že chce své poslední utkání za Chelsea ukončit už v prvním poločase. Symbolicky ve 26. minutě se zápas proti Sunderlandu přerušil, aby si domácí ikona mohla naposledy vychutnat aplaus publika na Stamford Bridge a pustil na hřiště Gary Cahilla.

Na Terryho rozlučkové střídání byly dokonce uzavírány sázky. Kdo se dovtípil, že by legendární stoper mohl trávník opouštět ve stejné minutě, jako nosil číslo na dresu, vydělal balík.

Kurz na toto přesné střídání byl ohromný. Sázelo se v poměru 100:1 a na Ostrovech se našli ti, co Terryho střídání odhadli. Tím trefili bingo.

Podle serveru BBC jeden britský bookmaker přiznal, že vyplatil tři sázky v hodnotě tisíců liber. Sázkař, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl sázku 25 liber, tím pádem bral výhru 2 500 liber (77 500 korun).

Jiný úspěšný tipér vyhrál za 10 vsazených liber příjemných 1000 (zhruba 31 000 korun). "Normálně nesázím, tohle bylo teprve podruhé, co jsem to zkusil. Dal jsem na to peníze, protože jsme si byl jistý, že k takovému střídání dojde," sdělil sázkař agentuře AP.

V Británii se hodně podivují, že kurz na brzké Terryho střídání byl tak vysoký, protože se dalo očekávat, že k podobnému aktu dojde. V Chelsea se v minulosti podobně s kariérou loučil Didier Drogba, také odcházel ze hřiště už v průběhu prvního poločasu.

Některým expertům se ale takový styl rozlučky příliš nelíbí. "Udělalo se to s dobrým záměrem, ale nemyslím si, že něco podobného by mělo takhle zasahovat do zápasu," uvedl v televizním pořadu Match of the Day bývalý anglický reprezentant Alan Shearer.

Anglické fotbalová asociace ale popírá, že Terryho střídání bylo provedeno s účelem, aby na něm vydělali jiní sázkaři. "Jakékoliv podvody jsou u nás přísné hlídané," zdůraznilo vedení anglického fotbalu.

Za Terryho střídáním skutečně vězí jen symbolické gesto od Chelsea, která své dlouholeté opoře spolu s fanoušky na Stamford Bridge vzdala hold a poděkovala za věrné služby.