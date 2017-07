Nechte ho umřít, slyšel Terry v Aston Ville. Teď ji má vrátit na vrchol

Sám Terry se k té situaci dnes vrací s úsměvem. „Myslím, že křičeli: Nechte ho umřít!“ vzpomněl v prvním rozhovoru, který poskytl už coby hráč Aston Villy. „To jsem od nich tehdy slyšel. Ale doufám, že teď se za mě i za trenéra fanoušci postaví,“ dodal záhy.

36letý veterán neměl ve své kariéře nouzi o kontroverzní momenty. Málokdo asi zapomene jeho milostnou aféru s manželkou spoluhráče Wayna Bridge či nařčení z toho, že rasisticky urážel tehdejší oporu QPR Antona Ferdinanda. Kvůli takovým situacím se Terry mimo fanouškovskou základu Chelsea netěší zrovna nejlepší pověsti.

Je si toho velmi dobře vědom, i když ví, že na něj fanoušci ostatních klubů mění názor. „Často to slýchávám, když potkám příznivce Arsenalu nebo Tottenhamu: Nemám tě rád, ale vím, že jsi dobrý fotbalista, a uznávám, co jsi pro tento sport udělal. Když mě potkají a udělají si se mnou fotku, poznají, že jsem ve skutečnosti milý chlap,“ řekl Terry po přestupu do Aston Villy.

Jeho přestup způsobil poprask. Poté, co vešlo ve známost, že v Chelsea po dvaadvaceti letech skončí, neměl nouzi o nabídky z Premier League i ze zahraničí. Místo toho vyslyšel volání druholigového celku.

Proč? Z jednoduchého důvodu - nechtěl hrát proti svému milovanému týmu. Pořád je ale možnost, že se to stane - pokud Aston Villa postoupí zpět do Premier League a zároveň využije opci ve veteránově kontraktu na jeho prodloužení o další rok. To by se v tu chvíli už 37letý stoper skutečně mohl octnout na Stamford Bridge netradičně v roli soupeře.

Fotbal není věda

I když má před sebou minimálně ještě rok aktivní kariéry, Terry už teď spřádá plány na to, jak se do Chelsea vrátit v roli trenéra. „To je určitě můj plán. Mluvili jsme o tom s Frankem Lampardem,“ potvrdil zkušený stoper. Jedním dechem ale dodal, že si je vědom toho, že velký klub typu Chelsea nemůže být jeho prvním trenérským zaměstnáním. „Musím se někde učit,“ je si vědom anglický veterán.

Trénování nebude pro Terryho žádná novinka, už ve své poslední sezoně v Chelsea se začal na kariéru kouče připravovat. Úzce spolupracuje s Jimem Hicksem, šéftrenérem anglické Asociace profesionálních fotbalistů, a také s Danem Ashworthem, technickým ředitelem Fotbalové asociace. „Dan mi nabídl místo u jedné z mládežnických reprezentací, velmi mi pomáhá. To samé teď dělá s Lampsem (Frankem Lampardem),“ svěřil se Terry.

Bývalý kapitán anglické reprezentace věří, že za svou bohatou kariéru už odkoukal pár triků od nejlepších koučů, kteří jej vedli. "Viděl jsem práci těch nejlepších, ale poznal jsem i nějaké chyby. Novou generaci hráčů musíte vést hlavně jako lidské bytosti,“ komentuje londýnský rodák. „Hráči především chtějí hrát fotbal, to není žádná raketová věda. Kouč či manažer musí hlavně dostat hráče na svou stranu, pak má šanci něco dokázat,“ vysvětlil Terry.

Ještě než bude na svou stranu dostávat své první svěřence, musí si získat také přiznivce Aston Villy. Povede se mu to, když splní velká očekávání, která leží na jeho bedrech - musí pomoci dostat tradiční klub, který uplynulou sezonu skončil daleko za očekáváním, zpět mezi anglickou elitu.