Na Baníku mezi fanoušky: S Hyským už není na co čekat. Strach z boje o záchranu
REPORTÁŽ MICHALA KVASNICI | Nejsou tady tentokrát davy jako jindy, není ani jednotný dress code. Natož nějaká super nálada. Nicméně ve vzduchu je cítit, že Baník je konečně blízko výhře. „Jediné štěstí je, že vedeme 1:0,“ hořce se usmívá fanoušek Honza zhruba půl hodiny před nedohraným utkáním, které se znovu rozjede v 25. minutě. A pak zvážní: „Kdybychom dneska prohráli... To už by byl regulérní boj o záchranu.“
U pojízdného stánku s merchandisingem před vstupní bránou se zase dva chlapíci, kteří vystupují z taxíku přímo před ní baví o tom, jak vsadili dvojku, čili výhru Severočechů v topovém kurzu patnáct.
Ne, v Ostravě fakt nepanuje euforická nálada jako na konci minulé sezony. Příznivce s kritickým myšlením neuchlácholil ani last minute příchod Kričfalušiho, Planky a Musáka, tří talentovaných kluků.
„Rozprodal se kádr,“ vypálí hned Honza, jeden z autorů Baník Blog Podcastu. „Upřímně jsem počítal se dvěma odchody. Noví hráči budou potřebovat čas,“ ví fanoušek, který si momentálně víc užívá zápasy druholigového béčka. „Chodím na Havrana, snad si připíše on nebo Míček debut.“
Nepřipíše. Talentovaní odchovanci sedí celý zápas na lavičce, a když vidí, jak Teplice v závěru z penalty srovnávají na 1:1, slyší pískot. Pro Slezany tentokrát možná dobře, že na neúplný duel dorazí jen pět tisíc diváků. Sem tam se ozve „My chceme Baník“, ale apaticky se jde rychle na tramvaj. Nežije ani jindy veselá foodzóna, ani okolí Městského stadionu. Jako by se Vítkovice proměnily v Půlnoční království z pohádky Pyšná princezna, kde bylo zakázáno se radovat.
V Ostravě žádná restrikce není, jen bohužel pro fotbalovou veřejnost aktuálně nejsou důvody ke smíchu. Brankář Dominik Holec se po konci zápasu došourá na lavičku a dlouze na ní sedí. Kroutí hlavou, kterou si schová pod zelený dres a přemýšlí. O tom, proč to nejde jako na jaře. O tom, jak z krize ven. Ano, to slovo už je v Moravskoslezském kraji naprosto regulérní.
Partička čtyřicátníků se právě o krizi (ze třinácti soutěžních zápasů této sezony FCB jen dvakrát vyhrál) baví při vracení kelímků od piva před hlavní tribunou u černého stánku. „S Hyským už není na co čekat,“ shodnou se, když dostanou šedesát korun nazpět.
Ano, trenér Karviné určitě může být (nejen) na Bazalech velmi brzy reálnou variantou...Chance liga Jak sbírají body v sezoně 25/26, Sparta, Slavia, Baník, Plzeň - Infogram
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu