VIDEO: Priske pobyl v kabině rozhodčích dvě a půl minuty. Vstoupil do ní i Sabou
Příběh pokračuje. Na světě je video, které dokumentuje návštěvu Briana Priskeho v kabině rozhodčích po utkání Sparty v Hradci Králové (1:2). Záběry ukazují, že trenér pobyl u Jana Beneše a jeho kolegů něco přes dvě a půl minuty.
Dosavadní popis událostí vyvolával dojem, že se Priske u sudích zastavil jen na malou chvíli. „Trenér Priske cca 45 minut po skončení utkání – po hodnocení našeho výkonu delegátem utkání – přišel do kabiny rozhodčích, slušně a bez jakýchkoli emocí poděkoval za výkon. Nebyl důvod tuto událost uvádět do zápisu o utkání,“ popsal Jan Beneš setkání s trenérem Sparty.
Priske vstoupil do místnosti v čase 20:56,30, opustil ji 20:59,07. V čase 20:57,39, tedy přibližně po minutě Priskeho pobytu, vešel do téže místnosti také hradecký sportovní ředitel Jiří Sabou. Ovšem ani nezavřel dveře, po přibližně pěti sekundách znovu vyšel.
Poprvé na situaci reaguje Sparta. „Zástupci Sparty jsou připraveni zodpovědět všechny otázky, které k nám případně budou od disciplinárních orgánů směřovat. Včetně komentáře k situaci, kdy došlo v Hradci, téměř jako vždy, k neakceptovatelnému a netolerovatelnému chování sportovního ředitele Jiřího Saboua,” říká ředitel klubové komunikace Ondřej Kasík.
Existuje ještě jedno video. Je z času 20:31,20, tedy přibližně dvacet pět minut před návštěvou kabiny rozhodčích. Nejprve se objeví Sabou, který posléze ze záběru zmizí. Vzápětí z opačné strany vchází do záběru Priske, zastavuje se u místa, kam odešel Sabou, a rozhazuje rukama. Zda je to situace, v níž měl Sabou údajně volat „Fuck off Priske“, není zřejmé, ale je to možné.
Obě videa má k dispozici disciplinární komise, která se začne Priskem i Sabouem – v jeho případě i poločasovým incidentem s Vindahlem, za nějž byl vyloučen – zabývat na čtvrtečním zasedání.
Podnět k disciplinárce na Priskeho podala Ligová fotbalová asociace. Etická komise pak bude na základě podnětu FAČR a znovu LFA řešit také rozhodčího Jana Beneše.
Ve středu ve 13.30 zasedá představenstvo Hradce Králové, kam přijde podat vysvětlení Jiří Sabou.
