Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 9. kolem: Vorlický či Sörensen, celkem 14 aktérů
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Změny se dotkly čtrnácti hráčů. Osmi fotbalistům cena vzrostla, šesti naopak klesla. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na 9. kolo, které začíná v sobotu, neměli byste následující informace minout.
Petr Hodouš (O, Slovan Liberec)
V sestavě se objevuje častěji, než se před sezonou očekávalo. I vinou zranění či karetních trestů spoluhráčů. A v posledním kole proti Baníku doručil Trenérům fantastických 10 bodů. Hodouš se těší 6,7% popularitě.
Zlatan Šehovič (O, Dukla Praha)
Obránce Dukly umí přinést za málo peněz hodně muziky. O víkendu se dostal už podruhé do ideální sestavy kola iSport Fantasy. Proti Zlínu nasbíral solidních 7 bodů. Důvěřuje mu ale jen 0,7 % Trenérů.
Rok Štorman (Z, Karviná)
Proti Slavii dostal šanci v základní sestavě a odvděčil se gólem. Přestože doposud většinou nastupoval z lavičky, nasbíral v aktuálním ročníku už 22 bodů. V týmu Štormana má 1 % Trenérů.
Lukáš Vorlický (Z, Slavia Praha)
Třiadvacetiletý záložník nastoupil do utkání proti Karviné v 60. minutě a vstřelil dvě branky. Dostal se do ideální jedenáctky kola a řekl si o další prostor v příštích ligových zápasech. Na soupisku pro Ligu mistrů se totiž nevešel. Nyní Vorlického vlastní 0,3 % Trenérů.
Cheick Souaré (O, Viktoria Plzeň)
Souaré je konečně zdravý a na hřišti je to vidět. Proti Olomouci zapsal výborných 10 bodů a do ideální sestavy se dostal už podruhé, přitom do prvního ligového utkání této sezony nastoupil až v pátém kole. Těší se 5,4% popularitě.
Matěj Pulkrab (Ú, Teplice)
O víkendu proti Mladé Boleslavi vstřelil druhou branku v sezoně a Trenérům přinesl skvělých 8 bodů. Doposud získal 28 bodů, což z Pulkraba dělá osmého nejproduktivnějšího útočníka iSport Fantasy. Útočníka Teplic vlastní 5,6 % Trenérů.
Ahmad Ghali (Z, Sigma Olomouc)
Debut v novém angažmá si představoval jinak. Ghali proti Plzni obdržel červenou kartu a zapsal dva mínusové body. V týmu Ahmada Ghaliho drží 3,1 % manažerů.
Lamin Jawo (Ú, Jablonec)
Nejproduktivnější hráč 8. kola iSport Fantasy. A to stále mu nebyla dopsána asistence na gól Jana Chramosty. Jawo je nyní pátým nejproduktivnějším útočníkem hry. Jeho cena zasloužena vzrostla. V týmu Jawa vlastní 9,5 % Trenérů.
Dominik Plechatý (O, Slovan Liberec)
O víkendu proti Baníku proseděl celý zápas pouze na lavičce. Naposledy do zápasu zasáhl v pátém kole. Není pochyby, že od obránce, který stojí více než 7 milionů, se očekává více. Plechatého v týmu má 2,5 % Trenérů.
Michal Frydrych (O, Baník Ostrava)
Obránce Baníku zasáhl do obou posledních ligových zápasů, zapsal ale pouhé tři body. Ostrava zatím patří k největším zklamáním sezony, což se projevuje i na (ne)produktivitě hráčů. Frydrycha vlastní 2,9 % Trenérů.
Matyáš Vojta (Ú, Mladá Boleslav)
V zápasech Boleslavi padá spousta gólů, což se nyní projevilo i na produktivitě Vojty. Nasbíral 11 bodů a dostal se do ideální jedenáctky osmého kola. Na kontě má už 32 bodů. Těší se 6,8% popularitě.
Asger Sörensen (O, Sparta Praha)
Před sezonou patřil k nejdražším obráncům iSport Fantasy. Body však nedoručuje. V posledním utkání proti Hradci Králové zapsal pouze jeden bod. Důvěřuje mu 0,7 % Trenérů.
Jaroslav Zelený (O, Sparta Praha)
Podobný případ jako Asger Sörensen. Kromě dvou utkání nezapsal Zelený více jak 2 body v daném zápase. To je málo na obránce s takovou cenovkou. Momentálně Zeleného v týmu má 2,1 % Trenérů.
Igoh Ogbu (O, Slavia Praha)
Pětadvacetiletého obránce od začátku sezony trápí zdravotní problémy, a tak jeden z nejdražších hráčů iSport Fantasy nedoručuje body. 3 body za dosavadní ročník je pro Trenéry bohužel málo. Stále mu ale důvěřuje 4,4 % manažerů.