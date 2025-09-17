Posila Bohemians Ramírez: velký talent, úprk ze Slovanu i neúspěšná zdravotní prohlídka
V posledních hodinách přestupového období představili Bohemians čtvrtou letní posilu. Do Ďolíčku míří Eric Ramírez z Venezuely, jenž se do evropského fotbalu uvedl před osmi lety v Karviné a ve své fotbalové kariéře už toho stihl opravdu hodně. „Je to hráč mimo náš vesmír a obdivuji, že ho vedení dotáhlo,“ pochvaloval si posílení ofenzivy trenér Jaroslav Veselý. Nad kmenovým hráčem Dynama Kyjev ale visí i řada otazníků.
Smlouva i veškeré papíry se řešily na poslední chvíli na dálku, samotný hráč se v Praze bude hlásit až s týdenním zpožděním a teprve zde zdravotní prohlídkou definitivně stvrdí přesun zpět do české ligy, kde začal svou zajímavou cestu do světového fotbalu.
„Ještě nepřiletěl. Byl to last minute přestup, šlo opravdu o poslední hodiny posledního dne. Bylo to na dálku, komunikoval jsem s ním a jeho agenty. Nevím, v jakém bude stavu. Brzdil bych optimismus, že bude stoprocentně připravený,“ vysvětloval kouč Veselý složité podmínky.
Příliš rychlé začlenění do sestavy se tedy očekávat nedá. Do zápasu Jihoameričan naposledy nastoupil v polovině května a dají se tak předpokládat i určité nedostatky v kondici. Sám Veselý tedy připustil, že na hřišti by se mohl objevit až zhruba za měsíc.
„Na místě Bohemky bych tohle riziko podstoupil. Je to nadstandardní hráč a jiný než kluci v Čechách,“ vzpomíná na něj současný trenér Prostějova Jozef Weber, jenž ho vedl při začátcích v Karviné.
Úplnou samozřejmostí pak nemusí být ani úspěšné podstoupení zdravotní prohlídky, která se obvykle považuje spíš za formalitu. Už v minulosti totiž Ramírez jednou neuspěl – v ruské Kazani ho před čtyřmi lety odmítli kvůli vrozené vadě. „Kontrakt je podepsaný, ale je tam klauzule, že kdyby prohlídkou neprošel, vedení může smlouvu ukončit,“ doplnil trenér Bohemians.
V Ďolíčku nyní počítají s tím, že Ramírez ve středu dorazí do Prahy a krátce na to se dostaví do klubu, kde podstoupí vstupní test a následně se připojí k týmu.
Pro Venezuelana jde už o páté hostování za pět sezon, co je veden jako hráč ukrajinského Dynama, kde si vyzkoušel i Ligu mistrů a na pár minut nastoupil i proti Barceloně na Camp Nou. Dohromady však v Kyjevě odehrál jen dvacet soutěžních utkání a většinu času pendluje mezi jinými kluby.
Úprk ze Slovanu a pokuta od FIFA
Krátké angažmá si Ramírez vyzkoušel i ve Slovanu Bratislava, kam v létě 2022 přicházel s velkými očekáváními. Nedlouho předtím totiž na Slovensku zářil. Nejprve se 190 centimetrů vysokému forvardovi povedl půl rok v Senici, kde v patnácti utkáních zaznamenal devět branek a čtyři asistence, a další dvě sezony válel v dresu Dunajské Stredy – 69 zápasů, 28 gólů, 11 asistencí.
Právě výkony zde si poprvé řekl i o místo ve venezuelské reprezentaci, za níž od té doby nastoupil dvanáctkrát.
Jenomže působení v Bratislavě nakonec skončilo neslavně. Jen po půl roce totiž bez souhlasu klubu během zimní přípravy zmizel a na jaře se objevoval znovu v dresu domovského Kyjeva. Vzhledem k porušení smlouvy nakonec po suspendaci od FIFA musel doplatit finanční závazky vůči Slovanu.
„Zrovna tohle bych do něj i řekl. Slyšel jsem, že už jeho odchod z Karviné byl částečně vynucený. Tohle mohli zapříčinit i lidé kolem něj, protože tihle kluci na agenty často dají,“ připustil Weber možné problémy s loajalitou.
On sám na něj ale vzpomíná jednoznačně v dobrém. „Byl to bezprostřední kluk. V kabině žádné problémy neměl. Jediná věc byly návraty do Česka, protože když tihle kluci odjedou domů, tak se jim pak nechce zpátky, což vlastně chápu.“
Ohledně dva a půl roku staré záležitosti deník Sport oslovil i samotný bratislavský klub, ale ten se k celé kauze nechce vyjadřovat.
Veselý: Na hlavu si kálet nenechám
Nyní by měl mít motivaci vysokou. Je v nejlepším fotbalovém věku, ale v posledních letech spíš stagnuje. „Jeho kariéra se zadrhla, ale má motivaci dávat góly, navíc když mu nedopadne tenhle přestup, nemá rok kde hrát,“ věří v dobré nastavení talentovaného střelce Veselý.
Zároveň doplňuje, že s hráči tohoto typu zvládne pracovat. „Už jsme si s realizákem dokázali, že umíme vyjít s problematickými lidmi a zvládneme si je srovnat. Na hlavu si kálet nenechám, takže věřím, že najdeme s hráčem společnou řeč. A když ne, tak to bude blbý. Ale ne pro mě,“ usmál se.
Pokud tedy vše klapne, může jít o velmi zajímavé oživení pro celou ligu. „Riziko tam vždycky je, ale může to být obrovské zpestření. Strašně se těším, až ho uvidím hrát. Je určitě nadstandardní a jiný, než kluci v Čechách a patří mezi nejrychlejší a nejdynamičtější hráče, které jsem kdy vedl,“ vyzdvihuje velké přednosti Weber.
Dokáže se Ramírez při návratu do Česka prosadit?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu