Posila Bohemians Ramírez: velký talent, úprk ze Slovanu i neúspěšná zdravotní prohlídka

Eric Ramírez v dresu venezuelské reprezentace
Eric Ramírez v dresu venezuelské reprezentaceZdroj: Profimedia
Hráči Bohemians slaví gól Vladimíra Zemana
Vladimír Zeman poslal domácí ve druhé minutě do vedení
Vladimír Zeman poslal domácí ve druhé minutě do vedení
Martin Heča odkopává míč před Václavem Drchalem
Zleva Filip Šancl z Pardubic a Benson Sakala z Bohemians
Obránce Pardubic Jason Noslin v zápase proti Bohemians
Fotbalisté Bohemians v Karviné zvítězili 2:1
Petr Fantyš, Michal Kvasnica
Chance Liga
V posledních hodinách přestupového období představili Bohemians čtvrtou letní posilu. Do Ďolíčku míří Eric Ramírez z Venezuely, jenž se do evropského fotbalu uvedl před osmi lety v Karviné a ve své fotbalové kariéře už toho stihl opravdu hodně. „Je to hráč mimo náš vesmír a obdivuji, že ho vedení dotáhlo,“ pochvaloval si posílení ofenzivy trenér Jaroslav Veselý. Nad kmenovým hráčem Dynama Kyjev ale visí i řada otazníků.

Smlouva i veškeré papíry se řešily na poslední chvíli na dálku, samotný hráč se v Praze bude hlásit až s týdenním zpožděním a teprve zde zdravotní prohlídkou definitivně stvrdí přesun zpět do české ligy, kde začal svou zajímavou cestu do světového fotbalu.

„Ještě nepřiletěl. Byl to last minute přestup, šlo opravdu o poslední hodiny posledního dne. Bylo to na dálku, komunikoval jsem s ním a jeho agenty. Nevím, v jakém bude stavu. Brzdil bych optimismus, že bude stoprocentně připravený,“ vysvětloval kouč Veselý složité podmínky.

Příliš rychlé začlenění do sestavy se tedy očekávat nedá. Do zápasu Jihoameričan naposledy nastoupil v polovině května a dají se tak předpokládat i určité nedostatky v kondici. Sám Veselý tedy připustil, že na hřišti by se mohl objevit až zhruba za měsíc.

„Na místě Bohemky bych tohle riziko podstoupil. Je to nadstandardní hráč a jiný než kluci v Čechách,“ vzpomíná na něj současný trenér Prostějova Jozef Weber, jenž ho vedl při začátcích v Karviné.

Úplnou samozřejmostí pak nemusí být ani úspěšné podstoupení zdravotní prohlídky, která se obvykle považuje spíš za formalitu. Už v minulosti totiž Ramírez jednou neuspěl – v ruské Kazani ho před čtyřmi lety odmítli kvůli vrozené vadě. „Kontrakt je podepsaný, ale je tam klauzule, že kdyby prohlídkou neprošel, vedení může smlouvu ukončit,“ doplnil trenér Bohemians.

V Ďolíčku nyní počítají s tím, že Ramírez ve středu dorazí do Prahy a krátce na to se dostaví do klubu, kde podstoupí vstupní test a následně se připojí k týmu.

Pro Venezuelana jde už o páté hostování za pět sezon, co je veden jako hráč ukrajinského Dynama, kde si vyzkoušel i Ligu mistrů a na pár minut nastoupil i proti Barceloně na Camp Nou. Dohromady však v Kyjevě odehrál jen dvacet soutěžních utkání a většinu času pendluje mezi jinými kluby.

Úprk ze Slovanu a pokuta od FIFA

Krátké angažmá si Ramírez vyzkoušel i ve Slovanu Bratislava, kam v létě 2022 přicházel s velkými očekáváními. Nedlouho předtím totiž na Slovensku zářil. Nejprve se 190 centimetrů vysokému forvardovi povedl půl rok v Senici, kde v patnácti utkáních zaznamenal devět branek a čtyři asistence, a další dvě sezony válel v dresu Dunajské Stredy – 69 zápasů, 28 gólů, 11 asistencí.

Právě výkony zde si poprvé řekl i o místo ve venezuelské reprezentaci, za níž od té doby nastoupil dvanáctkrát.

Jenomže působení v Bratislavě nakonec skončilo neslavně. Jen po půl roce totiž bez souhlasu klubu během zimní přípravy zmizel a na jaře se objevoval znovu v dresu domovského Kyjeva. Vzhledem k porušení smlouvy nakonec po suspendaci od FIFA musel doplatit finanční závazky vůči Slovanu.

„Zrovna tohle bych do něj i řekl. Slyšel jsem, že už jeho odchod z Karviné byl částečně vynucený. Tohle mohli zapříčinit i lidé kolem něj, protože tihle kluci na agenty často dají,“ připustil Weber možné problémy s loajalitou.

On sám na něj ale vzpomíná jednoznačně v dobrém. „Byl to bezprostřední kluk. V kabině žádné problémy neměl. Jediná věc byly návraty do Česka, protože když tihle kluci odjedou domů, tak se jim pak nechce zpátky, což vlastně chápu.“

Ohledně dva a půl roku staré záležitosti deník Sport oslovil i samotný bratislavský klub, ale ten se k celé kauze nechce vyjadřovat.

Veselý: Na hlavu si kálet nenechám

Nyní by měl mít motivaci vysokou. Je v nejlepším fotbalovém věku, ale v posledních letech spíš stagnuje. „Jeho kariéra se zadrhla, ale má motivaci dávat góly, navíc když mu nedopadne tenhle přestup, nemá rok kde hrát,“ věří v dobré nastavení talentovaného střelce Veselý.

Zároveň doplňuje, že s hráči tohoto typu zvládne pracovat. „Už jsme si s realizákem dokázali, že umíme vyjít s problematickými lidmi a zvládneme si je srovnat. Na hlavu si kálet nenechám, takže věřím, že najdeme s hráčem společnou řeč. A když ne, tak to bude blbý. Ale ne pro mě,“ usmál se.

Pokud tedy vše klapne, může jít o velmi zajímavé oživení pro celou ligu. „Riziko tam vždycky je, ale může to být obrovské zpestření. Strašně se těším, až ho uvidím hrát. Je určitě nadstandardní a jiný, než kluci v Čechách a patří mezi nejrychlejší a nejdynamičtější hráče, které jsem kdy vedl,“ vyzdvihuje velké přednosti Weber.

Dokáže se Ramírez při návratu do Česka prosadit?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Ostrava71245:85
14Slovácko81254:105
15Teplice81169:174
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

