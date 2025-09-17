SESTŘIH: Baník - Teplice 1:1. Ostravské trable pokračují. Hapal: Nesmíme skládat zbraně
Bída, křeč, trápení. Baník nezvítězil ani v dohrávaném utkání druhého kola Chance Ligy s Teplicemi, v němž víc než měsíc a půl držel vedení 1:0. Po chabém výkonu přišel o vítězství v 84. minutě, kdy Michal Bílek proměnil penaltu. Hapalova družina i nadále strádá, v sedmi ligových duelech posbírala pouhých pět bodů a v tabulce je třináctá jen díky lepšímu skóre. „Bodů je málo, ale taková je situace. Nesmíme skládat zbraně a musíme dál pracovat,“ nabádal Pavel Hapal.
V krátkém časovém úseku přijely Teplice do Ostravy už podruhé. Tentokrát za podstatně vlídnějšího počasí, které umožnilo utkání druhého kola dohrát. Oproti úvodním pětadvaceti minutám sáhl kouč Baníku Pavel Hapal ke třem nuceným změnám.
Tomáše Riga a Matěje Šína – posily Stoke a Alkmaaru – nahradili David Buchta s Christianem Frýdkem. Za nemocného Jiřího Boulu pak zaskočil Christ Tiéhi, nakonec smutný hrdina zápasu. Nenastoupil ani Georgios Kornezos, jenž v pondělí s ostravskou rezervou prohrál v Opavě. Stoperskou trojici vedle Davida Lischky a Karla Pojezného tak doplnil Matěj Chaluš.
Ani Skláři nevyběhli ve stejné jedenáctce jako na konci července. Za zraněného Matěje Pulkraba naskočil Ukrajinec Jehor Cykalo. „Celkově to bylo zvláštní utkání. Více to zasáhlo domácí, někteří hráči jim odešli. My jsme asi měli jednoduší rozhodování, v jaké sestavě nastoupíme,“ líčil Zdenko Frťala při tiskové konferenci, na níž redaktoři deníku Sport znovu nemohli kvůli zrušení akreditací.
Dohrávka měla vskutku netradiční start, začalo se totiž autovým vhazováním Patricka Kpoza. Prakticky přesně na místě, kde se kvůli dešti předčasně skončilo. Ve zbytku prvního poločasu se do největší šance dostal Tomáš Zlatohlávek, jehož ránu brankář Matouš Trmal vyrazil. Dění na hrozivém terénu ale nebavilo, oba týmy předváděly proklatě málo.
„Trávník hraje určitě velikou roli, hřiště není v pořádku. Je vidět, že to není dobré, trhá se to a všichni kloužou. Samozřejmě to fotbalu nepomáhá. Musíme to víc zjednodušit,“ zamyslel se Zlatohlávek.Chance liga Jak sbírají body v sezoně 25/26, Sparta, Slavia, Baník, Plzeň - Infogram
I přesto se dlouho zdálo, že Baník náskok kontroluje. K šancím se ale dostával složitě, kreativita pokulhávala, předfinální fáze rovněž. Nebezpečnější byly jen Lischkovy hlavičky do připraveného Trmala, nepřesné zakončení Karla Pojezného, nedůrazná střela Zlatohlávka či přízemní rána Kpoza.
Závěrečnou desetiminutovku si však Slezané vůbec nepohlídali. Především kvůli hbitému Johnu Autovi, kterého v pokutovém území fauloval Christ Tiéhi. Přestože patřil záložník z Pobřeží slonoviny povětšinu utkání k lepším hráčům na place, v této sezoně zavinil už druhou penaltu. Stejně hloupě si počínal i nedávno proti Karviné, když nakopl Abdallaha Gninga.
„Hráč si to musí nějakým způsobem vyhodnotit. Myslím si, že nešel do míče, ale čekal na něj a natahoval nohy. Byl to druhý pokutový kop, který nám bere body. To snad byla asi jediná možnost, z čeho nás soupeř mohl potrestat. Nic to ale nemění na tom, že se na gól hrozně nadřeme,“ kroutil hlavou Hapal.
Poté, co Michal Bílek z penalty srovnal, začalo se ve čtyřčlenném teplickém kotli slavit. A rozhodně bylo co, jelikož Severočeši zastavili pětizápasovou sérii porážek. Na Moravě zůstávají až do soboty, kdy je čeká zápas v Olomouci.
Naopak Ostravou se linul rozpačitý pískot. V sedmi zápasech získal Baník jen pět bodů, sezona plná očekávání se pro něj začíná měnit v horor. „Tým se hodně obměnil, je tady spousta nových hráčů, takže si to sedá. Ale musí si to sednout co nejrychleji, abychom se dostali z toho, kde teď jsme,“ dodal Zlatohlávek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu