Megapřestup Lukaka do United! Celá operace může vyjít až na tři miliardy

Útočník Romelu Lukaku opouští Everton a přestoupí do Manchesteru United. Klub to dnes oznámil na svých sociálních sítích, belgického reprezentanta čeká v nejbližších hodinách zdravotní prohlídka. Hodnota celé transakce se může vyšplhat až ke 100 milionům liber (2,9 miliardy korun), jsou vní zahrnuté také bonusy a návrat legendy United Wayna Rooneyho do Evertonu, kde na začátku kariéry působil.

Hotovo! Belgický útočník Romelu Lukaku si vybral Manchester United a dal mu přednost před last minute nabídkou z Chelsea. V útoku anglického velkoklubu by měl nahradit góly zraněného Zlatana Ibrahimovice, jemuž klub nenabídl prodloužení smlouvy.

Bývalý útočník Chelsea, West Bromwiche by mohl Manchester vyjít podle listu Guardian na necelé tři miliardy! Kromě základní ceny, která činí 75 milionů liber (2,175 miliardy korun), se mluví o dalších 15 milionech liber (435 milionů korun), které může Everton získat jako bonusy podle toho, jak se bude belgickému reprezentantovi na Old Trafford dařit.

Pokud budou vyplaceny, stal by se Lukaku dokonce nejdražším fotbalistou historie. V současnosti se v čele žebříčku drží s hodnotou 89 milionů liber Lukakův nový spoluhráč Paul Pogba.

V balíčku s Lukakem by měl být navíc zahrnutý návrat Wayne Rooney, jehož tržní hodnota činí 10 milionů liber (290 milionů korun). Pokud se tak stane, do modrého dresu se vrátí po čtrnácti letech.

Ve hře byl už zmíněný Lukakův návrat do Chelsea, která sice dorovnala finanční nabídku, ale odmítla platit provizi pro hráčova agenta. I to byl možná jeden z důvodů, proč si nakonec 24letý útočník vybral Old Trafford.

