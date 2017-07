Tak zítra v United! Lukaku překvapil Pogbu, jejich oslavný tanec je hit

Byla to pořádná bomba! Vlastně pořád je. Belgický kanonýr Romelu Lukaku přestoupí z Evertonu do Manchesteru United. Ten za něj zaplatí 75 milionů liber (cca 2,24 miliardy korun). Jen čtyři hráči byli v dějinách fotbalu dražší než on - a to se konečná částka ještě o hodně navýší nejrůznějšími bonusy.

Vůbec nejvíc stál loňský přestup Paula Pogby z Juventusu rovněž do Manchesteru United. Za francouzského záložníka slavný klub zaplatil téměř 90 milionů liber (cca 2,97 miliardy korun).

Právě s Pogbou nyní Lukaku tráví dovolenou ve vile poblíž Los Angeles. „Byla to makačka, ale vyřešili jsme to. Zítra se uvidíme na tréninku,“ překvapí Belgičan kamaráda, který v tu dobu leží u bazénu. „Co jsi to říkal?“ vybafne nevěřícně Pogba. „Zítra máme trénink, věřil bys tomu?“ zopakuje Lukaku. Francouz už jen vykřikne „Ano, pane!“ a dohromady předvedou secvičenou oslavu.

Oba se už v neděli budou hlásit trenéru Mourinhovi na začátku přípravy United, kteří hned odlétají na klasickou tour po Spojených státech. Během července se v zámoří představí v celkem pěti zápasech, mimo jiné proti Realu Madrid, Barceloně nebo Manchesteru City, velkému městskému rivalovi.

VIDEO: Pogba byl z přestupu kamaráda Lukaka do Manchesteru nadšený