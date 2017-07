Přestup léta. Morata jde z Realu do Chelsea, stál přes DVĚ miliardy

Morata míří už do třetího velkoklubu. V roce 2014 odešel z Realu na dvě sezony do Juventusu, s kterým získal stejně jako s madridským celkem dva ligové a pohárové tituly. Po návratu do Španělska letos triumfoval s Realem podruhé i v Lize mistrů, byť do finále s Juventusenm zasáhl až v úplném závěru.

Detaily přestupu kluby nezveřejnily, podle španělského listu Marca činí odstupné 80 milionů eur (přes dvě miliardy korun). To by z Moraty udělalo nejdražšího španělského hráče v historii, dosavadním rekordmanem je Fernando Torres, který v roce 2011 odešel z Liverpoolu do Chelsea za 58 milionů eur.

ONLINE: fotbalové přestupy a spekulace sledujte ZDE »