Zakletí Citizens? Nový gólman za miliardu se ztrapnil a Lukaku slavil

Zatímco pro Manchester City šlo o první přípravný duel, United měli už dva za sebou. A na jejich lepší souhře to bylo znát. Svěřenci Pepa Guardioly sice v přátelském utkání drželi více míč, ale „rudí ďáblové“ nebyli o moc pozadu.

A hlavně byli mnohem nebezpečnější. První střelu Marcuse Rashforda sice gólman „Citizens“ Ederson vyrazil, ale za chvíli už lovil míč ze své sítě. A musel se červenat. Posila z Benfiky totiž špatně vyběhla, čehož využil útočník United Romelu Lukaku.

Belgičan si Edersona hlavičkou obhodil a z poměrně těžkého úhlu mířil přesně. Ve třetím přípravném utkání za United zaznamenal druhý gól. Zatímco Lukaku slavil s fanoušky a spoluhráči, gólman City měl hlavu v dlaních. Takhle si úvod angažmá nepředstavoval.

VIDEO | Edersonova chyba a krásný gól Romelua Lukakua

Aby toho nebylo málo, hned o dvě minuty později se na Edersona řítil ze strany rychlík Rashford a Brazilce střelou na zadní tyč propálil. Tady byl brankář, který bude v přípravě bojovat o místo jedničky, bez šance.

VIDEO | Rashfordův gól proti City na 2:0

Marcus Rashford GOAL HD - Manchester United 2 - 0 Manchester City - 21.07.2017 HD pic.twitter.com/ugmbLrhOKr — I love football (@87tarasTaras) July 21, 2017

Celkově se ale Edersonovi premiéra příliš nevyvedla. A to měl ještě ve druhém poločase velké štěstí, když aktivní Lukaku napálil míč jen do spojnice. Záložník Paul Pogba pak pro změnu mířil do boční sítě. United i tak zaslouženě vyhráli nad městským rivalem 2:0.

