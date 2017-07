Český talent v Leicesteru: Vardyho vídám v posilovně. Konec Ranieriho nás zasáhl

Ráno vejde do posilovny a vidí střelce Jamieho Vardyho. Poté si podá ruku s koučem Craigem Shakespearem a takhle to má 16letý český fotbalista Lukáš Hušek na denním pořádku. V kádru Leicesteru City načíná nevlastní bratr Luboš Huška, bývalého hráče Jablonce a Sparty, druhou sezonu. Ještě než podepsal, dostal nabídku od Manchesteru City, ale své slovo už dal "Liškám". „Jednou bych chtěl hrát Premier League a za Leicester,“ hlásí mladý obránce, kterého můžete v těchto dnech vidět v Praze na turnaji CEE Cup.

Jak se zrodil váš přestup z Jablonce do Leicesteru?

„Jednání trvala dlouho, jelikož mi ještě nebylo 18 let. Do Anglie jsem přišel minulý rok v červenci na zkoušku a po dvou dnech mě klub oslovil, že by mě chtěl na přestup. Pro mě a pro rodinu to byl velký šok, ale také obrovský úspěch. Dostat se z Jablonce, malého českého klubu, až do Anglie... Přestup se však táhl dlouho, protože se muselo čekat, než mi bude 16 a pak skoro půl roku trvalo, než přišlo potvrzení od UEFA.“

Patříte do výběru, který hraje ligu do 18 let. Jaký vnímáte rozdíl oproti mládežnickému fotbalu v Česku?

„Kvalita je na vyšší úrovni. Na každý zápas je připravena sanitka a chodí antidopingové kontroly. To bylo pro mě velké překvapení. Anglická liga je silovější a rychlejší. Fotbal na Ostrovech je spíš o bojovnosti, než o kvalitě. Ale třeba někteří hráči Arsenalu, Chelsea či Manchesteru City jsou na tom technicky výborně.“

Jak jste sledoval mistrovské tažení A týmu v Premier League?

„Já jsem přišel přesně po výhře titulu. Co se mi na klubu moc líbí, že jsme jeden ze dvou, tří celků, kteří mají společné tréninkové centrum se seniorským týmem. Takže třeba každý den potkávám v posilovně Jamieho Vardyho, nebo si ráno potřesu rukou s trenérem Craigem Shakespearem. Hráči nám pomáhají a je to pro nás velká škola.“

Kdo patří mezi vaše největší oblíbence z hvězd Leicesteru?

„Jako fotbalista se mi hodně líbí Marc Albrighton. Nejenom tím, že pracuje pro celý tým, ale je také velmi přátelský. To samé Marcin Wasilewski. Ten už klub sice opustil, ale byl velmi sympatický. Každý den byl v posilovně a já k němu hodně vzhlížel.“

Jak vůbec v klubu vnímali konec trenéra Claudia Ranieriho?

„Byl to velký šok, hlavně pro fanoušky. V klubu byl takový týden, kdy všichni měli hlavu dole, ale po nástupu Craiga Shakespeara se výkony zvedly a nakonec se uhrálo 12. místo. Což je podle mě v Premier League výborné umístění.“

Věříte, že se jednou dostanete i vy do prvního týmu?

„Myslím si, že hrát jednou Premier League, by byl každého sen. Obzvlášť v týmu jako Leicester, který si udělal v posledních sezonách velké jméno. Budu tomu věřit, ale měřím dva metry a dělá mi problémy koordinace. Pro to, abych se zlepšil, udělám všechno.“

Na CEE Cupu, kde s Leicesterem hrajete, jste po čase potkal i se svými kamarády z reprezentace. Co říkají na vaše angažmá?

„Už proběhly vtípky ve stylu „Liška je zpátky“. Pozdravil jsem pár kluků ze Slavie a Sparty. Jsme spolu v kontaktu a přijdou se podívat na náš zápas. Žít v Anglii sám je docela složité. Já mám naštěstí v týmu spoluhráče z Polska, se kterým jsem na pokoji, a rozumíme si spolu. V klubu pracují velmi milí lidé, což je pro nás cizince důležité.“