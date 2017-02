Zájem o Schicka roste. Slavný Inter ho chce vykoupit za 660 milionů

Jak už iSport.cz psal na konci ledna, Schick svými výkony během prvních šesti měsíců v barvách Sampdorie natolik zaujal, že se o něj začaly zajímat přední celky italské Serie A, mezi nimi AS Řím, Fiorentina a oba milánské týmy. Janovský klub prý odmítl nabídku okolo 400 milionů korun. Nicméně už teď to vypadá, že v létě bude muset odolávat dalším lovcům.

Podle listu la Repubblica se o bývalého útočníka Sparty či Bohemians stále víc uchází Inter a vedení prý zvažuje, že by v létě zaplatilo výstupní klauzuli, které údajně činí zmíněných 25 milionů eur.

To by byl obrovský skok v porovnání se sumou, kterou Sampdoria vyplatila v létě Letenským, kdy šlo o 4 miliony eur (cca 106 mil. korun). Že je to v Itálii žhavé téma svědčí i opakované dotazy na funkcionáře i současného zaměstnavatele, byť popírají, že by se nějakým způsobem blížila dohoda.

Právník Antonio Romei, pravá ruka prezidenta Sampdorie Massima Ferrera, přiznal, že se setkal na obědě se zástupcem Interu, ovšem odmítl, že by společně řešili možné transfery českého reprezentanta a Luise Muriela, o nějž je také zájem. „Potkali jsme se, ale není k tomu co říct, je teprve únor,“ uvedl pro FcInter1908.it.

Ke spekulacím se vyjádřil i ředitel Carlo Osti. „Schick předvádí úžasné věci, bude z něj špičkový hráč. Nicméně bude pokračovat v Sampdorii. Je předčasné mluvit o nějakých nabídkách,“ uvedl.

Jednadvacetiletý střelec se v Itálii velmi rychle aklimatizoval a zaujal svými střeleckými vlohami. Ačkoliv ve třinácti ze sedmnácti zápasů přišel na hřiště jako střídající, dokázal vstřelit pět branek, k tomu se dvakrát trefil v domácím poháru.