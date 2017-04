Sampdoria se bojí o Schicka: Nová smlouva a cena kolem miliardy?

Mají v hrsti obrovský talent a nechtějí o něj přijít bez boje. Vedení italského klubu Sampdorie Janov reaguje na zájem o Patrika Schicka. Juventus, Inter, ale i Tottenham či Arsenal si mají dělat zálusk na jeho služby. Podle informací italské stanice Sky Sport chtějí Italové českému reprezentantovi nabídnout lepší smlouvu, ve které by měla být navýšena prodejní klauzule. Ta v současnosti činí 25 milionů eur (cca 670 milionů korun).

Neberte nám Schicka! Tak nějak by se mohla jmenovat mise janovského celku, která je naplánována na příští týden. Prezident klubu Massimo Ferrero se má údajně setkat s agentem českého fotbalisty Pavlem Paskou a jednat o nové, a především, značně vylepšené smlouvě.

V té současné by, dle informací z Apeninského poloostrova, měl být jeho čistý roční zisk být kolem 400 tisíc eur (cca 10,6 milionů korun) a prodejní klauzule, za kterou může kdykoliv odejít, 25 milionů eur (cca 670 milionů korun).

To se má ale změnit. Sampdoria si je vědoma toho, že Schick má pro klub daleko větší cenu a nehodlá dopustit, aby v létě odešel za současnou sumu. Navíc je velmi pravděpodobné, že z kádru zmizí útočník Luis Muriel, o kterého na trhu bude zájem. Tím pádem by chtěli v Janově českého reprezentant udržet i pro další sezonu.

Vše tak bude záležet na zájmu české strany. Pokud k podpisu nové smlouvy nedojde, usnadní Schick svým zájemcům vyjednávací pozici.

Naopak pokud kývne na zvýšení platu a zároveň i klauzule, stoupne jeho tržní hodnota až k miliardě. Poté by jeho cena desetkrát vzrostla. Ze Sparty přestupoval do Sampdorie za částku kolem sto milionů korun.

To už by bylo pro Juventus, Inter, Tottenham, Arsenal a Atlético Madrid na pováženou, zda se do transferu odhodlají či ne.

Aktuální Schickova bilance je obdivuhodná. Statistici mu napočítali, že gól vstřelí každých 110 minut. Celkem jich má 11 a k tomu tři asistence. Odehraných minut má přitom ve 28 zápasech pouze 1 212.