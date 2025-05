Nový stadion Bohemians: první FOTO! Kapacita přes 10 tisíc a světový unikát

Vstoupit do diskuse (

Nový domov fotbalistů Bohemians má zase jasnější obrysy. Klub ukázal první vizualizaci plánů, jak by měl vypadat zrekonstruovaný Ďolíček, který by mohl být hotový v roce 2030. Přestavba historického unikátu pak začne už na konci letošního roku. „S architektem jsme se dohodli na tom, že když už něco stavíme, tak by to mělo být pořádné,“ zhodnotil pozitivně výsledek dlouhé práce předseda představenstva klubu Dariusz Jakubowicz. Na co se tedy fanoušci můžou těšit? Na podrobné plány se podívejte v GALERII článku.

První plány ohledně nového Ďolíčku odhalili Bohemians už dřív, tentokrát navíc klub přinesl i konkrétní obrázky, které dokládají obrovskou proměnu ikonického stánku.

„Když jsem do Bohemky přišel, tak jsem slíbil, že doručím rekonstrukci stadionu. Pokud se něco dělá, tak se to má dělat pořádně a my chceme věci dotahovat do konce,“ vysvětloval motivaci k nákladné rekonstrukci majitel klubu Jakubowicz.

Velké úpravy už stadion nutně potřebuje a natěšení fanoušci, kteří na rekonstrukci čekají již řadu let, mají další důvod k radosti. Klub se tváří stále naprosto odhodlaně náročnou stavbu dotáhnout a první představené vizualizace vypadají fantasticky.

„V létě už začneme s prvními body, jako je posunutí trávníku a rádi bychom ke 120. výročí oficiálně zahájili výstavbu tribuny,“ vyhlíží první práce ředitel klubu a syn majitele Darek Jakubowicz.

Na co se tedy mohou klokani v novém sídle těšit?

Ve zkratce:

Výrazně vyšší kapacitu

Čtyři zastřešené tribuny

Naprosto unikátní balkónovou tribunu

Úplně novou a moderní tvář

Pojďme se tedy na jednotlivé body podívat detailněji.

Kapacita stadionu naroste opravdu zřetelně. Aktuálně se do Ďolíčku vměstná 6300 diváků a po dokončení všech úprav by mělo být míst k sezení kolem 8 500. To ale není vše. Vedení doufá, že na ligové zápasy se podaří počet diváků nafouknout i přes 10 tisíc formou sektorů na stání.

„Počítáme s tím, že prostřední tři sektory v kotli by mohly být na stání, čímž by se kapacita zvýšila,“ tvrdí Jakubowicz. Podobně by se pak mohlo postupovat na druhé straně stadionu v sektoru hostů.

Pětipatrová tribuna – světový unikát

Pro všechny diváky bude největším lákadlem naprosto ojedinělá Východní tribuna směrem k poště. Vzhledem k omezenému prostoru zde vyroste zcela unikátní balkonová tribuna. Půjde tak o evropskou raritu, která se dá připodobnit ke slavné tribuně argentinského stadionu La Bombonera.

„Tribuna bude mít pět pater a každé z nich bude mít jednu, nebo maximálně dvě řady, aby všichni fanoušci měli dokonalý výhled na hřiště. V nejširším bodě bude mít hloubku 4,5 metru a půjde o světový unikát,“ přiblížil nejdiskutovanější část rekonstrukce klubový ředitel.

Nejužší tribuna bude široká maximálně čtyři a půl metru • Bohemians Praha 1905

Oči klokanů se nyní budou upírat spíš na jih, tedy směrem k Vršovické ulici. Tam totiž začne první etapa celé přestavby. Přípravy začnou už za pár měsíců, oficiálně by vše mělo vypuknout v prosinci.

„Na první části si všechno vyzkoušíme. Dokumentace by měla být hotová do tří měsíců a na základě toho uvidíme, s jakými termíny můžeme počítat i v dalších etapách stavby,“ přiblížil majitel zeleno-bílého celku.

Vyšší cena přestupy neovlivní

Další důležitou položkou je pochopitelně cena celého projektu, protože Bohemians nepatří zrovna mezi nejmovitější kluby. Celková částka se oproti původnímu odhadu 350 milionů už teď navýšila, a to se ještě ani jednou nekoplo do země. „Tato vizualizace je oproti původnímu plánu dražší. Dneska není úplně jednoduché stanovit ceny přesně, takže i v tomto bude první etapa takovou zkouškou,“ popisoval mecenáš další neznámé.

„Vývoj cen je jiný, než jsem předpokládal, ale není to úplně katastrofální,“ doplnil. Zároveň majitel tvrdí, že náklady na novou podobu stadionu nebudou mít vliv na přestupy nebo jiné pohyby v kádru.

„Já bych se strašně rád uskromnil, ale sportovní úsek na to jde úplně jinou cestou,“ smál se Dariusz Jakubowicz, z jehož kapsy se bude financovat celá rekonstrukce. „Oproti jiným klubům mimo Prahu máme velkou nevýhodu, protože nám město vůbec nepomůže. Sportovní úsek by ale rekonstrukcí trpět neměl a věřím, že to dokážeme už v nejbližších přestupových obdobích,“ doplnil na adresu klubového rozpočtu.

Extrémně náročný projekt tak podle všeho už za pár měsíců začne vznikat a za pár let by Bohemians měli nastupovat sice na stejném místě, ale vlastně na úplně jiném stadionu.