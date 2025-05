Baník vyhrál Planeo Cup. Druhou Zbrojovku trénuje bývalý sparťan: Naplňuje mě to víc a víc

Tohle byla jízda! Naprosto suverénní. Fotbalisté Baníku prožívají úspěchy na více frontách. K prvoligovému áčku, které v neděli porazilo Viktorii Plzeň (2:1), se přidali i mladíci. Hráči v kategorii do jedenácti let o víkendu opanovali finálový turnaj Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu v Kroměříži, když neztratili ve všech zápasech ani bod. Druhá skončila Zbrojovka, kterou trénuje Mario Holek.

Bývalý stoper Sparty se účastní Planeo Cupu pravidelně. Dřív jako divák a rodič, v posledních čtyřech ročnících se na turnaji objevil v pozici trenéra mládeže brněnské Zbrojovky.

„Letos se zvětšilo hřiště, takže už je to podobné velkému fotbalu. Proto mě to naplňuje víc a víc. Snažíme se děti rozvíjet, připravit je na velký fotbal. Už můžeme objevovat taktické věci, o to víc nás to baví,“ líčil někdejší hráč se zkušenostmi ze zahraničí.

Brňané pod jeho vedením brali stříbro. „Všichni kluci jsou šikovní, každý z nich má něco. Pak je to hodně o štěstí, o tom, co je postihne, a nepostihne v pubertě. Jak budou do fotbalu zapálení,“ vyprávěl Holek. „Kéž by se třeba jeden, nebo dva prosadili až do dospělého fotbalu,“ pokračoval.

Talent ukázal zejména Baník, který se už od prvních utkání zařadil mezi největší favority turnaje. Ostravští v základní skupině jako jediní ze všech týmů neztratili ani bod, hladce prošli první fází se skóre 19:2. Dominance se nezměnila ani ve Zlaté skupině, kterou vítězný tým prošel bez ztráty (získal 21 bodů). Pod Baníkem a Zbrojovkou uvízla třetí Sparta, která na turnaji vyhrála v derby se Slavií 2:0.

Kroměříž se zařadila v posledních letech mezi tradiční pořadatele Planeo Cupu, letos hostila už čtvrté finále. „Jsme za to rádi. Vždycky, když se kvalifikuje naše mužstvo, tak se ucházíme o pořádání finálového turnaje. Je to pro nás prestižní záležitost a stojí to obrovské množství úsilí,“ řekl Martin Bzonek, předseda kroměřížského klubu. „Doufám, že příští rok budeme turnaj pořádat zase,“ doplnil.

Kromě Holka či Jana Kollera, ambasadora projektu, dorazil na finálový turnaj kategorie hráčů do jedenácti let také Luděk Zelenka, bývalý ligový útočník, který vede k fotbalu své syny. Proto na Planeo Cupu nechybí.

„Úroveň turnaje je neuvěřitelně vysoká. Když jsem takové turnaje hrál, tak jsem tím žil. Jako táta samozřejmě přeji klukům, ale nebyl jsem nějaký zarytý fanoušek, vždycky takový umírněnější a spíš jsem si to srovnával v hlavě. A pak třeba v autě, když jsme jeli domů, tak jsme si o tom povídali. Ale musím říct, a měl jsem to i já, že mají všichni to srdce a zapálení pro fotbal a že prostě nechtějí prohrávat. A to myslím, že je podstatná a dobrá vlastnost,“ vyprávěl Zelenka.

Příští víkend se Pohár mládeže FAČR Planeo Cup vrátí opět do Blšan, kde se odehrály první dva letošní finálové turnaje v kategoriích do třinácti a dvanácti let. Ve dnech 17. až 18. května se tam uskuteční vyvrcholení kategorie U10.

Planeo Cup (kategorie do 11 let) 1. Baník Ostrava 21 bodů 2. Zbrojovka Brno 13 3. Sparta Praha 11 4. MFK Chrudim 10 5. Sigma Olomouc 10 6. FA Jablonec 8 7. FK Pardubice 7 8. SK Hanácká Slavia Kroměříž 0

Nejlepší hráč: Matyáš Sobol (MFK Karviná)

Nejlepší střelec: Mathias Křiva (Baník Ostrava)

Nejlepší brankář: Matěj Petrilák (MFK Chrudim)