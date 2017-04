Boj o Schicka vrcholí! Sampdoria chce od Juventusu dva hráče a miliardu

Jméno českého megatalentu rezonuje napříč italskými servery již nějaký čas. Několikrát se Patrik Schick objevil na titulních stranách sportovních deníků, kteří dění v Serii A monitorují. Ta poslední informace? Juventus si plácne se Sampdorií.

Jak se deníku Tuttosportu podařilo zjistit, generální ředitel Juventusu se v minulých dnech sešel s vedením Sampdorie a projednávali budoucnost českého fotbalisty. Výsledek by měl být takový, že pokud ne od příští sezony, tak rozhodně od té následující bude sparťanský odchovanec oblékat černobílý dres.

Plán Marotty je takový, že z Janova vykoupí československé duo Schick, Škriniar a nechá ho v klubu i v další sezoně na hostování.

Na oplátku chce Sampdoria finanční kompenzaci a hráčskou náhradu. Z Itálie jdou zprávy, že přístavní klub chce od Juventusu na ročního až dvouleté hostování Rodriga Bentacurta, který do Turína dorazí v červenci z Bocy Juniors. Dále by Sampdoria chtěla od „Staré dámy“ pomoc při vyjednávání o příchodu dalšího argentinského talentu Sebastiána Driussiho z River Plate.

Zde však existují dva možné scénáře. Buď by Driussiho koupila Sampdoria a Juventus by měl ve smlouvě výkupní klauzuli, nebo by jej koupili přímo turínští a nechali hráče hostovat v Janově.

Překoná Nedvědův rekord?

Nicméně jako prioritu vedení Sampdorie má stále prodloužení kontraktu se Schickem do roku 2022 a navýšení prodejní klauzule z 25 na 42 milionů eur (cca 1,2 miliardy korun).

Pokud by se zdařila dohoda a následně by se klubu podařilo za tuto částku prodat, stal by se 21letý útočník nejdražším českým fotbalistou v historii. Primát drží od roku 2001 Pavel Nedvěd, který shodou okolností přestupoval z Lazia právě do Juventusu za částku o 500 tisíc eur menší a strávil v klubu zbytek svojí kariéry.

Na celém příběhu je také zajímavá přestupová politika mezi dalšími zájemci o Schickovy služby. Je známo, že sportovní ředitel Interu Piero Ausilio má velmi dobré vztahy se svým protějškem ze Sampdorie Massimem Ferrerem.

Jenže žádný posun v jednání dosud nenastal. I proto Giuseppe Moratta zahájil licitování s Ferrerem s klidnou hlavou. Obavy, že by mu Inter ukradl Schicka na poslední chvíli, prý nejsou na místě.

Naopak do hry se podle informací italských médií hodlají vložit i jiné týmy. Na poslední chvíli situaci monitoruje Neapol a spekuluje se o Atlétiku Madrid či zájmu předních anglických klubů.