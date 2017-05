Nedvěd potvrdil zájem Juventusu o Schicka: Může být tím největším

Na konci března, kdy byl na skok v Česku kvůli účasti na vyhlášení ankety Fotbalista roku, se o něm mezi řečí zmínil a připomněl jeho talent. S odstupem několika týdnů už to ale Pavel Nedvěd jako viceprezident Juventusu Turín řekl napřímo. „Máme zájem o Patrika Schicka,“ uvedl v rozhovoru pro stanici O2 TV.

V sobotu čeká lídra Serie A městské derby s AC Turín. Viceprezident Juventusu a bývalý kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd má však v hlavě kromě utkání i spoustu jiných věcí. Mozkem mu proudí myšlenky o tom, které letní posily "Stará dáma" přivede.

Bude mezi nimi i český megatalent Patrik Schick, o kterém italská média dennodenně píší a předhání se, jaký velkoklub jej uloví? „Mohu potvrdit, že ho sledujeme a určitě ještě budeme,“ uvedl Nedvěd na adresu 21letého útočníka Sampdorie Janov.

Podle něho bude záležet především na tom, pro jakou cestu se mladý útočník rozhodne. „Je to na něm a jeho agentovi,“ nastiňuje Nedvěd, v jaké fázi jsou jednání.

„My se teď musíme správně rozhodnout, co je nejlepší pro Patrika. Nejde přemýšlet tak, že ho rychle prodáme. Řešíme, jestli už nastal čas na další krok. Krok do velkého klubu, protože zájem je a existuje výstupní klauzule,“ uvedl před pár dny v rozhovoru pro deník Sport Schickův agent Pavel Paska.

Vedení Juventusu vidí kometu Sampdorie jako hráče budoucnosti. Jeho jedenáct ligových tref v této sezoně s menším prostorem na hřišti, působí velmi zajímavě.

„Není to hráč, který umí hrát jen na jedné pozici, zvládne klidně tři. Velkou výhodou je jeho postava, rychlost a technika. Má vše, co by správný útočník měl mít,“ vyjmenovával Nedvěd vlastnosti českého útočníka.

A s vychvalováním nepřestal... „Má před sebou velkou budoucnost. Myslím si, že to má v hlavě v pořádku a když bude chtít, může udělat obrovskou kariéru. Musí na sobě ještě dost pracovat, aby se jednou stal tím největším, a on na to má,“ prohlásila česká fotbalová legenda o Schickovi.