Požehnané finále poháru! Juventus s Nedvědem a Lazio navštívili papeže

Finále Italského poháru se odehraje na Olympijském stadionu v Římě, a to je k papežově sídle ve Vatikánu co by kamenem dohodil. Papež František přijal od úřadujících italských mistrů, kteří ho přišli navštívit, podepsaný dres. Ten mu předali sportovní manažer Juventusu Giuseppe Marotta a viceprezident klubu Pavel Nedvěd.

Italským mistrům ale ve finále nadržovat nebude, spolu s turínskými uvítal i hvězdy Lazia Řím v čele s trenérem Simonem Inzaghim, od nichž také dostal dres. Šéf italského fotbalu Carlo Tavecchio jej navíc obdaroval podepsaným míčem a replikou trofeje pro vítěze Italského poháru.

Papež František, který je sám velkým fanouškem týmu San Lorenzo v rodné Argentině, k zástupcům obou klubů promluvil a zdůraznil, jaký vliv má fotbal. "Když vezmu v potaz, jak atraktivní je fotbal především pro mladé, tak máte velkou zodpovědnost," řekl finálovým rivalům.

"Každý zápas je o porozumění sobě samému a respektu k pravidlům. Ten, kdo se chová dobře a je schopen prokázat svou hodnotu, může být správným příkladem pro fanoušky," vysvětlil svatý otec.

"Právě to vám všem přeji: Abyste byli vzory oddanosti, upřímnosti, harmonie a lidskosti," řekl fotbalovým hvězdám a popřál jim, ať odehrají skvělý zápas. Hlava katolické církve zároveň vyjádřila své přání, aby se na fotbalových stadionech omezilo násilí.

Finále Italského poháru začne dnes od 21 hodin. Juventus bude mít možnost získat první trofej v sezoně, na kterou bude moci navázat jeho hráči o čtyři dny později ziskem titulu v Serii A. Na začátku června ho navíc čeká finále Ligy mistrů s úřadujícími šampiony z Realu Madrid.