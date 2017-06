Schick zvládl jen část prohlídky. S Juventusem má podepsat po EURO

Velký den pro Patrika Schicka. Od čtvrtečního rána se věnoval v Turíně zdravotní prohlídce v Juventusu a již nyní je víceméně jasné, že se stane posilou italského šampiona. Oficiální potvrzení však přijde až po evropském šampionátu v Polsku, kde je s českým týmem. Juventus to uvedl na oficiálním webu.

Finalista posledního ročníku Ligy mistrů již dopoledne navnadil své fanoušky fotografiemi a článkem, že objev z uplynulé sezony Serie A je v klubu na zdravotních testech. Sám jednadvacetiletý útočník odletěl z dějiště EURO do 21 let na otočku do Itálie.

„Patrik požádal o krátké uvolnění, aby mohl absolvovat lékařskou prohlídku a další procedury související se změnou klubu. Po zvážení všech okolností jsme hráči v jeho žádosti vyhověli,“ vysvětlil manažer reprezentace Jaromír Šeterle.

Schick se od dopoledních hodin věnoval zdravotní prohlídce na klinice v prostorách stadionu v Turíně, ale nakonec ji nestihl kompletní. Při odjezdu z kliniky jej doprovázela početná skupinka fanoušků, kteří žádali o autogramy a pořizovali si "selfíčka" s českým talentem, kterého doprovázel agent Pavel Paska.

V odpoledních hodinách klub vydal prohlášení, že se Schick vrací do Polska za českou reprezentací a zbytek povinností před podpisem smlouvy si vyřídí až po skončení turnaje.

Na něm se klíčový útočník Lvíčat se zatím střelecky neprosadil, ale byl při středeční výhře nad Itálií 3:1 důležitým článkem ofenzívy, Michalu Trávníkovi připravil akci při prvním gólu, vázal na sebe pozornost obran a proto Německu i proti Itálii měl brankové příležitosti, které zatím díl nepřesné střelby a dílem zásahu brankáře, neproměnil.

„Jsem moc rád, že mi vedení jednadvacítky tuto cestu umožnilo. Je pro mě velice důležité. Věřím, že to nakonec pomůže i tady na turnaji, že se vrátím s čistou hlavou a že v sobotním zápase gól dám,“ konstatoval Patrik Schick.

Český talent si budoucí angažmá vysloužil po vydařené první sezoně v dresu Sampdorie Janov, za kterou nastřílel v italské lize 11 gólů. Juventus má podle italských médií za Schicka zaplatit 30,5 milionu eur (zhruba 797 milionů korun). Dražší byl z Čechů jen Pavel Nedvěd, jenž šel do Juventusu z Lazia v roce 2001 za 1,6 miliardy korun.