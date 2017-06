Velký obrat v Miláně! Mladý brankář chce prý zůstat a opustí slavného agenta

Donnarumma působí v Miláně od 14 let a smlouvu má ještě na příští sezonu. Podle italských médií mu vedení nabízelo nový kontrakt s ročním platem 4,5 milionu eur plus bonusy. Raiola však při jednání s vedením trval na nízké výstupní klauzuli 10 milionů eur pro případ, že by se Milán nekvalifikoval do Ligy mistrů, jako se to stalo v uplynulém ročníku.

Následně se rozhořely spekulace, že by Donnarumma mohl odejít do Realu Madrid či Paris Saint-Germain. Milánští se však nechtějí účastníka mistrovství Evropy do 21 let v Polsku vzdát. Gólmanovu rodinu navštívil kouč Vincenzo Montella a zřejmě se mu povedlo ji přesvědčit.

Místo Raioly, který zastupuje například švédskou hvězdu Zlatana Ibrahimovice nebo nejdražšího fotbalistu historie Francouze Paula Pogbu, by mohl dělat Donnarummovi manažera jeho otec Alfonso.