Barák se opřel do Slavie kvůli zranění: Vykašlali se na mě, cítil jsem nezájem

Přípravu na první sezonu v zahraničí mu komplikuje zranění, které si talentovaný záložník Antonín Barák obnovil na EURO do 21 let. Proto ještě nezasáhl v Udine do plného tréninku s týmem. „Určitě je to trošku negativní. Ale říkám si, že to tak asi mělo být. Alespoň si po hodně náročné sezóně psychicky odpočinu,“ nenechává se rozhodit. Co ho ale evidentně stále mrzí, je závěr angažmá ve Slavii. Do pražského klubu se tvrdě opřel.