Darida by se po sezoně nebránil lákavé nabídce: Sen je Anglie a United

Na podzim ho operovaný kotník vyřadil ze hry mezi zářím a listopadem, celkem zasáhl do osmi ligových utkání a vstřelil jeden gól. "Musím říct, že o kotníku prakticky nevím. Jsem rád, že už jsem na podzim odehrál nějaké zápasy, nasbíral minuty a šel do přípravy naplno bez nějakých úlev. Všechno jsem odtrénoval a odehrál přípravné zápasy, jako kdyby se mi nic nestalo," řekl v rozhovoru s ČTK Darida.

Hertha i loni vstupovala do druhé poloviny bundesligové sezony jako třetí, ale nakonec po nepovedeném jaru obsadila až sedmé místo. To sice stačilo na třetí předkolo Evropské ligy, ale tam berlínský tým vypadl s Bröndby Kodaň.

"Shodli jsme se, že loni to pro nás byla úplně nová situace a nevěděli jsme si s ní pořádně rady. Cíl jsme si nedali tak moc vysoko, furt jsme říkali, že uděláme těch 40 bodů, které jsme chtěli před sezonou, a pak uvidíme... Teď máme cíl skončit do šestého místa a za tím si půjdeme. Když to řekneme otevřeně a nahlas, tak věřím, že nám to pomůže," prohlásil Darida, jehož mužstvo se v neděli představí v Leverkusenu.

Postup Herthy do LM by podle něj byl senzací. "Uvidíme, za námi jsou ještě týmy, které chtějí také Ligu mistrů hrát, jako Dortmund a další. Kdybychom třetí místo udrželi, bylo by to perfektní, ale náš cíl je hrát v příští sezoně poháry. Lepší by byla Champions League, ale kdyby to byla Evropská liga, tak by se nikdo vůbec nezlobil," uvedl bývalý hráč Plzně a Freiburgu.

Dostat se do sestavy přes Pogbu

Svými výkony v Německu už delší dobu vzbuzuje zájem. Na konci letního přestupového období na něj údajně Hertha nepřijala nabídku Monaka, v zimě se ale konkrétní zájemce neobjevil.

"Ani nevím, jestli bych teď někam chtěl jít. Přestupovat v zimě je takové strašně rychlé, většina lig už je rozjetých, takže není úplně ideální řešit přestup v zimě," konstatoval Darida.

Po sezoně by však o změně působiště přemýšlel. "Samozřejmě, kdyby se nám jaro povedlo a přišla nějaká zajímavá nabídka, byl bych jedině rád. Ale jsem v Herthě teď spokojený, líbí se mi tady a není důvod utíkat za každou cenu," řekl jednačtyřicetinásobný reprezentant.

Hodně by ho lákala oblíbená anglická liga. "Už jsem mnohokrát říkal, že jsem od malička fanouškem Manchesteru United, to by byl můj sen, kdyby se mi to někdy povedlo. Samozřejmě teď by bylo těžké se tam přes (Paula) Pogbu dostat," smál se Darida.

"Líbil by se mi i nějaký jiný tým z Premier League, to je moje vysněná soutěž. Ale kdyby se to nepovedlo, nebudu věšet hlavu a rád zůstanu v Berlíně," doplnil rodák z Plzně.

Loni na jaře v České republice i v Německu vzbudila velký ohlas informace, že se o něj zajímá slavný Real Madrid. Přestože ho španělský velkoklub skutečně sledoval, k žádným jednáním nedošlo.

"Víceméně to asi vyšumělo. My jsme v kontaktu přímo nebyli, jenom vím, že mě skautovali a byli se na mě párkrát na zápasech podívat. Ale nic konkrétního nebylo," přiznal Darida.